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İki dünür, belediye başkanı adayı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.01.2019 12:37 | Son Güncelleme

ÇAYKUR eski Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti'den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı gösterildi.

İki dünür, belediye başkanı adayı

KONYA, (DHA)- ÇAYKUR eski Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti'den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı gösterildi. Dünürü Konya'nın Akşehir ilçesi Belediye Başkanı AK Parti'li Salih Akkaya'nın da yeniden belediye başkan adayı olduğu açıklandı.
AK Parti Konya İl Başkanlığı, cuma günü düzenlenen törenle 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için ilçe belediye başkanlarını açıkladı. Açıklanan 31 ilçe belediye başkanı arasında 2014 yılında Akşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Salih Akkaya, yeniden aday gösterildi.
Ziraat Yüksek Mühendisi olan Akkaya'nın dünürü olan Çaykur Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Yüce de AK Parti'den Sakarya Büyükşehir Belediye başkanı adayı olarak gösterilmişti. Yüce de adaylığı nedeniyle genel müdürlük görevinden istifa etti.
Nasreddin Hoca ve Napolyon kirazıyla tanınan Akşehir'de ikinci dönem belediye başkanlığı yapmaya hazırlanan Salih Akkaya'nın oğlu Alperen Arif Akkaya, Ekrem Yüce'nin kızı Sercana Yüce ile 2015 yılında dünya evine girdi.

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İki dünür, belediye başkanı adayıİki dünür, belediye başkanı adayı

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