İki katlı bina kağıt gibi yamuluyor!

Tescilli olmasından dolayı yıkılamayan bina sahipleri tarafından restore edilmediği için günden güne çürüyor. Kimseye zarar vermeden yıkılması için yetkililerden yardım isteyen vatandaşlar, bir an önce sorunun çözülmesini bekliyor.

Mahalleli tedirgin halde bekliyor

Tokat'ta yıkılma tehlikesi olan tescilli iki katlı ev, mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Mahmut Paşa Mahallesi Behzat Bulvarı'nda yaklaşık 10 yıldır boş durumda olan ev her an yıkılabilecek durumdaki görüntüsü ile çevreye tehlike saçıyor. Yoğun trafiğin olduğu caddeye yakın mesafede bulunan eski bina yayalar ve araçlar için risk oluşturuyor.

Tescilli olması nedeniyle yıkılamayan bina sahipleri tarafında restore ettiremediği için kaderine terk edilmiş durumda. Mahalle sakinleri ise binanın uçması halinde olası can ve mal kaybından endişe ediyor. Şehir merkezinde ayrıca onlarca bina tarihi özelliği nedeni ile yıkılamadığı için çevreye tehlike saçıyor.

Mahalle Muhtarı Cemal Demirel, harabe duruma olan binanın tescilli olduğu için yıkılamadığını kaydetti. Can ve mal güvenliği için biran önce binanın yıkılması gerektiğini ifade eden Muhtar Demirel, şunları söylüyor:

"Çok fazla tehlike arz ediyor, korkuyorum. Yangın çıkarabilirler, yanındaki binada oturan insanlar var. Yıkılmak üzere olan evin önünden araçlar yayalar geçiyor. Dört yol ağzında işlek bir yerdeki binanın kimseye zarar veremden yıkılması için bir çözüm bulunmasını istiyoruz."