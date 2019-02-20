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İki katlı bina kağıt gibi yamuluyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 10:40 | Son Güncelleme

Tokat'ta yıkılma tehlikesi olan iki katlı ev mahalleliyi endişelendiriyor. 10 yıldır boş olan ahşap evin günden güne daha çok korku saçıyor. Her gün önünden yaya ve araçla onlarca insanın geçtiği bina kaderine terk edilmiş durumda.

Tescilli olmasından dolayı yıkılamayan bina sahipleri tarafından restore edilmediği için günden güne çürüyor. Kimseye zarar vermeden yıkılması için yetkililerden yardım isteyen vatandaşlar, bir an önce sorunun çözülmesini bekliyor.

Mahalleli tedirgin halde bekliyor

Tokat'ta yıkılma tehlikesi olan tescilli iki katlı ev, mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Mahmut Paşa Mahallesi Behzat Bulvarı'nda yaklaşık 10 yıldır boş durumda olan ev her an yıkılabilecek durumdaki görüntüsü ile çevreye tehlike saçıyor. Yoğun trafiğin olduğu caddeye yakın mesafede bulunan eski bina yayalar ve araçlar için risk oluşturuyor.
Tescilli olması nedeniyle yıkılamayan bina sahipleri tarafında restore ettiremediği için kaderine terk edilmiş durumda. Mahalle sakinleri ise binanın uçması halinde olası can ve mal kaybından endişe ediyor. Şehir merkezinde ayrıca onlarca bina tarihi özelliği nedeni ile yıkılamadığı için çevreye tehlike saçıyor.
Mahalle Muhtarı Cemal Demirel, harabe duruma olan binanın tescilli olduğu için yıkılamadığını kaydetti. Can ve mal güvenliği için biran önce binanın yıkılması gerektiğini ifade eden Muhtar Demirel, şunları söylüyor:
"Çok fazla tehlike arz ediyor, korkuyorum. Yangın çıkarabilirler, yanındaki binada oturan insanlar var. Yıkılmak üzere olan evin önünden araçlar yayalar geçiyor. Dört yol ağzında işlek bir yerdeki binanın kimseye zarar veremden yıkılması için bir çözüm bulunmasını istiyoruz."
Mahalle sakinlerinden Rüştü Kemer ise gece ve gündüz korku içerisinde yaşadıklarını belirterek, "Bu bina yoldan gelip geçenlere tehlike oluşturuyor. Belediye otobüsleri, öğrenci servisleri kasis olan binanın önünden yavaşlayıp geçiyor. Her an burada bir tehlike var. O nedenle yetkililerden buraya bir çözüm bulunmasını bekliyoruz" diye konuştu. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Tokat ev bina

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