HABER

İki katlı müstakil evde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 13:48 | Son Güncelleme

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, iki katlı müstakil evde, kömürlerin konulduğu zemin katta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İki katlı müstakil evde yangın

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, iki katlı müstakil evde, kömürlerin konulduğu zemin katta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, evde büyük çaplı hasar oluştu.
Akgün Mahallesi 84 Sokak'ta yaşayan Rukiye Karatepeli'ye ait iki katlı müstakil evin zemin katında, bugün saat 11.30 sıralarında yangın başladı. 6 ton kömürün bulunduğu zemin katta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede evin diğer bölümlerine yayıldı. Evden yükselen dumanları görenler, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen itfaiye ekibinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Evde büyük çaplı hasar oluştu.
Rukiye Karatepeli'nin 10 gün önce oğlunun evine gittiği, bu nedenle yanan evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. İtfaiye ekibi yangının çıkış nedenini belirlemeye çalışırken, polis de soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İki katlı müstakil evde yangınİki katlı müstakil evde yangınİki katlı müstakil evde yangınİki katlı müstakil evde yangın

PARTNERMusti son modaya uyduMusti son modaya uydu
Mersin'de, DEAŞ şüphelisi baba- oğul gözaltındaMersin'de, DEAŞ şüphelisi baba- oğul gözaltında
Siyanürlü katliamı, 'kırmızı gözlü süper kahraman'ın istemesiyle yapmışSiyanürlü katliamı, 'kırmızı gözlü süper kahraman'ın istemesiyle yapmış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Yine çok iddialı! Bakın ne giydi

Yine çok iddialı! Bakın ne giydi

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

ABD'den önemli açıklama: Türkiye vazgeçebilir!

ABD'den önemli açıklama: Türkiye vazgeçebilir!

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Zonguldak'ta kızına şiddet uygulayan anne hakkında mahkemeden karar

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

Kocasını öldüren İpek'e 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 18 yıl 4 ay hapis

Günlerce konuşulmuştu! Karar çıktı

Nurcan'ı arama çalışmalarına 'Kurbağa Adam'lar da katılıyor

Nurcan'ı arama çalışmalarına 'Kurbağa Adam'lar da katılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.