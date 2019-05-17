İki katlı müstakil evde yangın

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, iki katlı müstakil evde, kömürlerin konulduğu zemin katta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, evde büyük çaplı hasar oluştu.

Akgün Mahallesi 84 Sokak'ta yaşayan Rukiye Karatepeli'ye ait iki katlı müstakil evin zemin katında, bugün saat 11.30 sıralarında yangın başladı. 6 ton kömürün bulunduğu zemin katta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede evin diğer bölümlerine yayıldı. Evden yükselen dumanları görenler, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen itfaiye ekibinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Evde büyük çaplı hasar oluştu.

Rukiye Karatepeli'nin 10 gün önce oğlunun evine gittiği, bu nedenle yanan evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. İtfaiye ekibi yangının çıkış nedenini belirlemeye çalışırken, polis de soruşturma başlattı.

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