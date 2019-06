İki Alman Eurofighter jeti ülkenin kuzeydoğusunda havada çarpışıp düştü. İçişleri Bakanlığı olayı doğruladı.

İki uçağın çarpışmanın ardından yerleşim yerine düştüğü kaydedildi.

Pilotlar kazadan şans eseri kurtularak hayatta kalmayı başardı.

#Breaking: Just in - Reports of that Two Eurofighter jets have crashed into each other, over northern Fleesensee lake near the town of Malchow in #Germany. pic.twitter.com/ube4XoWNh8