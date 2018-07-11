İki torunu olan büyükanne şaşkına çeviriyor

Zaklina Berrido Pisano'nun tüm dünyada 422 binin üzerinde takipçisi bulunuyor.

The Sun'un haberine göre, ünlü büyükanne daha önce Fransa, İsviçre ve Polonya'da yaşadı.

Paylaşımlarıyla sadece yaşıtlarını değil, genç kızları da kıskandıran Zaklina'nın Instagram paylaşımları ise çok konuşulan cinsten.

2 torunu olan genç büyük anneyi görenler ise 30 yaşından daha büyük olmasına ihtimal vermiyor...

Giyimiyle ve tarzıyla da oldukça dikkat çeken Zaklina, dünyanın en çekici büyükannesi olarak gösteriliyor.