KADIN

İki torunu olan büyükanne şaşkına çeviriyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2018 10:19 | Son Güncelleme

Zaklina Berrido Pisano isimli, 47 yaşında sosyal medya fenomeni dünyanın en çekici büyükannesi seçildi. Gördüğünüz bu kadının tam 2 torunu var. Onu görenler ise bu bilgiyi duyunca hayrete düşüyor.

İki torunu olan büyükanne şaşkına çeviriyor

Zaklina Berrido Pisano'nun tüm dünyada 422 binin üzerinde takipçisi bulunuyor.

1

The Sun'un haberine göre, ünlü büyükanne daha önce Fransa, İsviçre ve Polonya'da yaşadı.

3

Paylaşımlarıyla sadece yaşıtlarını değil, genç kızları da kıskandıran Zaklina'nın Instagram paylaşımları ise çok konuşulan cinsten.

5

2 torunu olan genç büyük anneyi görenler ise 30 yaşından daha büyük olmasına ihtimal vermiyor...

10

Giyimiyle ve tarzıyla da oldukça dikkat çeken Zaklina, dünyanın en çekici büyükannesi olarak gösteriliyor.

17

11

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zaklina Berrido Pisano 47 yaşındaki büyükanne

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Diriliş Ertuğrul setine ziyaret

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Diriliş Ertuğrul setine ziyaret

Shakira'ya İstanbul'da baklavalı karşılama!

Shakira'ya İstanbul'da baklavalı karşılama!

Eski kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasını kutladı

Eski kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasını kutladı

Estetik bağımlılığının böylesi! ''Ameliyatlar beni öldürecek ama tabutumda iyi görüneceğim''

Estetik bağımlılığının böylesi! ''Ameliyatlar beni öldürecek ama tabutumda iyi görüneceğim''

İki torunu olan büyükanne şaşkına çeviriyor

İki torunu olan büyükanne şaşkına çeviriyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tasarruflu alışveriş yapmanın 6 pratik yolu

Tasarruflu alışveriş yapmanın 6 pratik yolu

Estetik bağımlılığının böylesi! ''Ameliyatlar beni öldürecek ama tabutumda iyi görüneceğim''

Estetik bağımlılığının böylesi! ''Ameliyatlar beni öldürecek ama tabutumda iyi görüneceğim''

Düğün fotoğraflarına renk katan katan davetsiz misafirler

Düğün fotoğraflarına renk katan katan davetsiz misafirler

''Kiloluyum ancak zayıf görünmek istiyorum'' diyorsanız bu ipuçları çok işinize yarayacak

''Kiloluyum ancak zayıf görünmek istiyorum'' diyorsanız bu ipuçları çok işinize yarayacak

Zengin kızların dünyası! Hem dünyayı geziyorlar hem para kazanıyorlar

Zengin kızların dünyası! Hem dünyayı geziyorlar hem para kazanıyorlar

En sıradan yerlerde fotoğraf çekiyor ama sonucu şaşkına çeviriyor

En sıradan yerlerde fotoğraf çekiyor ama sonucu şaşkına çeviriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.