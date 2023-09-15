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    4. İki yaşındaki çocuk yanlışlıkla 8 tane dikiş iğnesi yuttu! Doktoları bile şaşkına çevirdi... "İşime odaklandığım için fark ettim"

    İki yaşındaki çocuk yanlışlıkla 8 tane dikiş iğnesi yuttu! Doktoları bile şaşkına çevirdi... "İşime odaklandığım için fark ettim"

    15.09.2023 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Peru'da ismi açıklanmayan 2 yaşındaki çocuğun midesinden 8 tane dikiş iğnesi çıktı. Acilen hastaneye kaldırılan çocuk yapılan cerrahi müdahalenin sonrasında sağlığına kavuştu. 2 saat süren operasyonun sonrasında iyileşen oğlu için endişelendiğini dile getiren anne Narly Olortegui Pisco, "Oğlumla beraber işe gitmek zorundayız. İşime o kadar çok odaklanmıştım ki onun neler yaptığını takip edemedim" dedi.

    Peru'da yaşayan Narly Olortegui Pisco isimli bir anne Mariscal Caceres eyaletindeki bir çiftlikte çalışıyordu. 2 yaşındaki oğluna bakacak kimsesinin olmadığını söyleyerek her gün işe yanında getirdiğini dile getiren anne korkunç bir olay yaşadı. Oğlu 8 adet dikiş iğnesi yuttu. Anne Pisco hemen ismi açıklanmayan küçük oğlunu hastaneye götürdü.

    AMELİYAT 2 SAAT SÜRDÜ

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    Jam Press'in haberine göre, küçük çocuğun röntgen sonucunda 8 adet iğnenin yeri net bir şekilde görüldü. Cerrah Efrain Salazar Tito basına yaptığı açıklamasında, "Sağ taraftaki peritonda (karın boşluğunu kaplayan) iki iğne, sol tarafta üç; biri karın duvarında; mesane ile rektum arasında tehlikeli bir şekilde konumlanmış diğer iki iğneyi başarılı bir şekilde çıkarttık" dedi.

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    Sağlık görevlileri, çocuğun nasıl bu kadar çok iğne yuttuğunu anlayamadıkları için olayı yerel yetkililere bildirdi. Anne ise polise verdiği ifadesinde, "Bakacak kimse olmadığı için onu yanımda işe götürüyorum. İşime odaklandığım için iğneleri yuttuğunu fark edemedim" diye konuştu.

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    Anahtar Kelimeler:
    Peru iğne

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