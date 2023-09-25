İkinci aday belli oldu, kulisler hareketlendi! İmamoğlu taraftarı isme CHP Genel Merkezi'nin desteklediği rakip çıktı

CHP'de Özgür Özel'in genel başkanlığa aday olmasıyla birlikte partideki hareketlilik arttı. İlçe kongrelerinin ardından il kongreleri hızla devam ediyor. En çok delegenin olduğu İstanbul'da il başkanının kim olacağı merakla beklenirken adaylar bir bir yarışa adını yazdırmaya başladı.

İLK ADAY ÇELİK'TEN İMAMOĞLU MESAJI

Canan Kaftancıoğlu'nun tekrar aday olmayacağını açıklamasının ardından İstanbul İl Başkanlığı için rekabet başladı. Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, adaylığını önce Twitter hesabından, ardından 27 ilçe başkanıyla bir araya gelerek düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. Basın açıklamasında Çelik, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın adil, yeşil, yaratıcı İstanbul yürüyüşüne omuz vermek için adayım" ifadeleriyle dikkat çekti.

RAKİBİ BELLİ OLDU

Çelik'in ardından ise bir başka ismin daha adaylığı kulisleri hareketlendirdi. Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ikinci adayın ismini ve adaylığını açıklayacağı tarihi duyurdu.

"CHP GENEL MERKEZİ DESTEKLİYOR"

İsmail Saymaz'ın iddiasına göre İstanbul İl Başkanlığı için adaylığını ortaya koyan diğer isim eski il başkanlarından Cemal Canpolat olacak. Saymaz, paylaşımında "CHP İstanbul’da ikinci aday belli oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun desteklediği Özgür Çelik’ten sonra eski İl Başkanı Cemal Canpolat, 26 Eylül Salı günü saat 14’te adaylığını açıklıyor. Canpolat’ı CHP Genel Merkezi destekliyor” ifadelerine yer verdi.

O PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Cemal Canpolat ise geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından “Biz tüm süreçlerde kendi çıkarlarımızı değil, Türkiye'nin çıkarlarını öne çıkardık. Bu nedenle önce Türkiye diyeceğiz. Ülkemize, Cumhuriyetimize ve Partimize hizmet etmeye devam edeceğiz" paylaşımında bulunmuştu.