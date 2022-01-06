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İkinci el telefonlar "hayata döndü"

06.01.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan yenilenmiş cep telefonlara ilişkin düzenleme ikinci ve atıl durumdaki cep telefonlarını tabiri caizse hayata döndürdü. Bu sayede ikinci el ve atıl durumdaki cep telefonları ekonomiye kazandırılmış oldu.

İkinci el telefonlar "hayata döndü"

İkinci el ve atıl durumda olan cep telefonları ekonomiye kazandırıldı. Bu kazanım, 2020 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yenilenmiş cep telefonlarına ilişkin yapılan düzenleme ile sağlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile kullanılmış cep telefonu ve tabletlerin bakanlıkça yetkilendirilen yenileme merkezleri tarafından belirlenen standartlara uygun şekilde yenilenmesi ve sertifikaya bağlanarak garantili bir şekilde “yenilenmiş ürün” olarak satışa sunulmasına imkan sağlandı ve 11 adet firma bakanlıktan yetki belgesi alarak faaliyet başladı.

İSRAFIN ÖNÜNE GEÇİLMESİNE KATKI

Söz konusu uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte tüketiciler güvenli ve garantili ikinci el cep telefonu satın almaya başlamış ve bu sistem sayesinde kayıt dışılığın azalmasına, tüketicilerin elinde bulunan atıl cep telefonlarının ekonomiye kazandırılarak israfın önüne geçilmesine ve aynı zamanda ithalat kalemlerinde düşüş sağlanarak dış ticaret dengesine olumlu katkı yapmasına imkan tanındı.

YENİLENMİŞ CEP TELEFONLARINDA KDV YÜZDE 1'E DÜŞÜRÜLDÜ

Yenileme merkezlerince yenilenmiş cep telefonlarını satın alan tüketicilerimizin mevcutta ödemek zorunda oldukları yüzde 18 KDV oranı yüzde 1’e düşürülerek tüketicilerin daha uygun fiyatlı ürün satın almalarına olanak sağlandı.

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YENİLENMİŞ CEP TELEFONLARININ 12 TAKSİTLE ALINABİLMESİNE İMKAN SAĞLANDI

Tüketicilerin yenilenmiş cep telefonlarını satın alabilmelerine ilişkin olarak ilave bir teşvik de tüketicilerin finansman imkanlarının artırılması amacı ile yenilenmiş cep telefonu alımlarında taksitlendirme imkanlarının genişletilmesi ile yapıldı. Yapılan düzenleme ile yenilenmiş cep telefonlarında taksit sayısı tüketici lehine olacak şekilde; fiyatı 5 bin lira ve altında olan cep telefonları için on iki ay, fiyatı 5 bin liranın üzerinde olan cep telefonları için altı ay olarak belirlendi.
Tüketicilerin ihtimal bir mağduriyet yaşamamaları için yenilenmiş ikinci el cep telefonu satın alırken bakanlık tarafından yetkilendirilmiş yenileme merkezleri aracılığıyla işlem yapmalarının önemli olduğunun, yetkisiz bir şekilde yenilenmiş ürün adı altında cep telefonu satan firmaların iş ve işlemlerinin de bakanlık tarafından takip edildiğini ve mevzuata aykırı davranan firmalara gerekli idari yaptırımların uygulanacağının, hatırlatılmasın da fayda görülmekte.

(İHA)

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