İkinci Hayat Melekleri Pati Cenneti ile 1000 Patili Dost İçin Birlik Olma Zamanı!

AnalyticaHouse ve partnerlerinin de aralarında bulunduğu düzenli kurum desteklerine rağmen, barınan can sayısının gittikçe artması nedeniyle bu alan kapılarını daha fazla sakine açmakta güçlük çekiyor.

Silivri Canları daha fazla canın hayatına etki edebilmek için 100.000 metrekarelik bir alanda en az 1.000 patili dostu ağırlayabilecekleri “İkinci Hayat Melekleri Pati Cenneti” projesini hayata geçirecek. Bu projenin hayata geçebilmesi için daha fazla destekçiye ihtiyacı olan dernek, “İyilik Paylaştıkça Çoğalır” misyonu ile tüm hayvanseverlere çağrıda bulundu. Bağış kampanyasında belirtilen tutar toplandıktan sonra projenin inşaası hızlıca tamamlanacak.



