İkitelli'de oto yedek parçacılarına denetim

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İKİTELLİ'de bulunan bir sanayi sitesine polis, maliye ve zabıta ekipleri tarafından ortak denetim yapıldı. . Kontrol edilen işyerlerinde hacizli lüks araçlara ait parçalar ile motor bloklarının da bulunduğu çok sayıda yedek parçaya el kondu. 3 saat içinde kontrolden geçirilen 6 işyerine 1 milyon 763 bin lira para cezası kesildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Maliye ve Zabıta ekipleri tarafından İkitelli'de bulunan bir sanayi sitesine ortak denetim yapıldı. Baskında sanayi sitesinde bulunan ve oto yedek parça ticareti yaptıkları belirtilen işyerleri denetlendi. Yapılan baskında bir işyerinde lüks bir cip parçalanmış olarak bulunurken, başka bir işyerinde ise hacizli ve trafikten men edilen lüks bir cipe ait parçalar ele geçirildi. Operasyonda faturaları yada kayıtları bulunmayan aralarında motor blokları, şanzıman gibi parçaların bulunduğu çok sayıda otomobil parçasına da el kondu. El konan parçalar seri numaralarının tespit edilmesi için polis kriminal laboratuarına gönderildi.