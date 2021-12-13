İkiz kardeşi hayatını kâbusa çevirdi! "Kendi kimliğimle dolaşamaz oldum"

Bir firmada genel müdür olarak çalışan 41 yaşındaki Soner Erden, yıllar önce ailesiyle birlikte bayram ziyareti için çıktığı yolda, polis kontrol noktasında durduruldu. Yapılan inceleme sonucu polis, Soner Erden'e dava dosyalarının olduğunu bunlarla ilgili aranma kaydının bulunduğunu ve ifade vermesi gerektiğini belirtti. O anda hayatının şokunu yaşayan Soner Erden'le ilgili gerçek ise polis sorguları, icra takipleri, yakalama kararlarının ardından ortaya çıktı.

ARAÇ KİRALAMA YAPARAK DOLANDIRMIŞ

CNN Türk'te yer alan habere göre, başından geçenleri anlatan Soner Erden, "Kardeşim 10 sene önce benim kimliğim ve kredi kartımla araç kiralama yapıyor. Ödemelerimi alıp arabanın devrini veririm diyerek milleti kandırıyor." dedi. Öte yandan ikiz kardeşin, Soner'miş gibi avukat tuttuğu da ortaya çıktı.

SIRRA KADEM BASTI

Özer Erden'in, yaptığı dolandırıcılık olaylarının ortaya çıkmasının ardından sırra kadem bastığı, hakkında 5 yıldır yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. Şu ana kadar ne polis ne de ailesi Özer Erden'e ulaşamazken, ikizi Soner, "Yeri geldiği zaman kardeş de kardeşe bunu yapabiliyormuş. Güvendiğimiz dağlara kar yağdı denir ya; bizimkine çığ düştü." dedi.

