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İkiz kız kardeşler, ikiz erkek kardeşlerle evlendi! Ayırt etmek imkansız... "Eşlerinizi nasıl tanıyorsunuz?"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
10.10.2024 12:09
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Brittany ve Briana Deane kardeşler, 2017'de bir festivalde ikiz kardeşler Josh ve Jeremy Salyers ile tanıştı. İkiz kardeşler kısa sürede birbirlerine aşık oldu. Fırtınalı bir aşkın ardından iki çift, 5 Ağustos 2018'de ortak bir düğün yaptı ve şu anda ABD'nin Virginia eyaletindeki aynı evde yaşıyorlar. Sosyal medyadan özel hayatlarına dair paylaşımlar yapan çiftler kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı.

İkiz kız kardeşler, ikiz erkek kardeşlerle evlendi! Ayırt etmek imkansız... "Eşlerinizi nasıl tanıyorsunuz?"

Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde yaşayan ikiz kardeşler Brittany ve Briana Deane, kendileri gibi ikiz olan kardeşler Josh ve Jeremy Salyers ile evlendi. Otuzlu yaşlarındaki Brittany ve Briana da aynı dönemde hamile kaldılar ve Jeremy ile Briana , oğulları Jax'i 2021 yılının Ocak ayında kucaklarına aldılar. Sadece birkaç ay sonra, Nisan ayında aileye Josh ve Brittany'nin oğlu Jett katıldı. Jax ve Jett kuaterner ikizler olarak kabul ediliyor. Kuzen olmalarının yanı sıra aslında genetik olarak kardeşler.

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Instagram'da sık sık özel hayatlarına dair kesitleri paylaşan ikiz çifler 322 bini aşkın takipçiye sahip. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ise paylaşımlarını yorum ve beğeni yağmuruna tutuyor. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Eşlerinizi nasıl tanıyorsunuz?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bazen yer değiştirdiklerini düşünen tek kişi ben miyim?" yorumunu yaptı.

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sosyal medya ikizler
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