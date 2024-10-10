İkiz kız kardeşler, ikiz erkek kardeşlerle evlendi! Ayırt etmek imkansız... "Eşlerinizi nasıl tanıyorsunuz?"

Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde yaşayan ikiz kardeşler Brittany ve Briana Deane, kendileri gibi ikiz olan kardeşler Josh ve Jeremy Salyers ile evlendi. Otuzlu yaşlarındaki Brittany ve Briana da aynı dönemde hamile kaldılar ve Jeremy ile Briana , oğulları Jax'i 2021 yılının Ocak ayında kucaklarına aldılar. Sadece birkaç ay sonra, Nisan ayında aileye Josh ve Brittany'nin oğlu Jett katıldı. Jax ve Jett kuaterner ikizler olarak kabul ediliyor. Kuzen olmalarının yanı sıra aslında genetik olarak kardeşler.

Instagram'da sık sık özel hayatlarına dair kesitleri paylaşan ikiz çifler 322 bini aşkın takipçiye sahip. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ise paylaşımlarını yorum ve beğeni yağmuruna tutuyor. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Eşlerinizi nasıl tanıyorsunuz?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bazen yer değiştirdiklerini düşünen tek kişi ben miyim?" yorumunu yaptı.