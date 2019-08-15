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İkizler, 23 yılda 5 bin beste yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 12:03 | Son Güncelleme

ANKARA'da Zelal Odak Huzurevi ve Yaşlıbakım Merkezi'nde yaşayan ve 23 yıldır müzikle uğraşan ikizler Taykan ve Tayfun Baykan (40), 23 yılda 5 bine yakın beste yaptı.

İkizler, 23 yılda 5 bin beste yaptı

Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da Zelal Odak Huzurevi ve Yaşlıbakım Merkezi'nde yaşayan ve 23 yıldır müzikle uğraşan ikizler Taykan ve Tayfun Baykan (40), 23 yılda 5 bine yakın beste yaptı. Baykan kardeşler, bestelerini stüdyo ortamında kayıt altına aldıktan sonra çoğaltarak huzurevinde kalanlara ve oraya ziyarete gelenlere hediye ediyor. 3 yıldır huzurevinde yaşayan ikizler, gitar ve org çalıp şarkı söyleyerek huzurevinin bahçesinde her akşam konser veriyor.
Ankara'da yıllar önce anne ve babalarını kaybeden ikizler Taykan ve Tayfun Baykan, yakınları tarafından 3 yıl önce Çankaya'da bulunan Zelal Odak Huzurevi ve Yaşlıbakım Merkezi'ne yerleştirildi. İki kardeş burada 23 yıl önce başladıkları müzikle uğraşmaya devam etti. 23 yılda 5 bine yakın beste yapan kardeşler, bestelerini stüdyo ortamında kayıt altına aldıktan sonra çoğaltarak huzurevinde kalanlara ve oraya ziyarete gelenlere hediye ediyor. İkizler ayrıca, gitar ve org çalıp şarkı söyleyerek huzurevinin bahçesinde her akşam konser veriyor. Huzurevinin maskotu haline gelen ikizler kendilerine 'Donuş Bakışlar' adını verdi. Huzurevi sakinleri de ikiz kardeşlerin performansını ilgiyle takip ediyor.
'MÜZİK RUHUN GIDASI'
Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan ve aynı bölümde yüksek lisans yapan Tayfun Baykan, 17 yaşında müziğe ilgi duymaya başladıklarını söyleyerek, "Her insan beste yapabilir ve kendini iyi hissedebilir. Müzik gerçekten ruhun gıdası. Hayat bir dramdır. Her insan içindeki sanatı çıkarabilir" dedi.
Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu Taykan Baykan ise, gitar ve org çaldıklarını belirterek, "Hayatımızı müziğe adadık. Çok güzel bir ortam. Herkesin bir yaşam öyküsü var. Stüdyo ortamında kayıtlarımız var. Sözleri ve müzikleri ortak yazıyoruz kardeşimle. Akdeniz müziğine yakın bir tarzımız var. Müzik benim yaşama umudum. Bağlandım müziğe. Değer verdiğimiz insanlarla paylaşıyoruz" şeklinde konuştu.
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