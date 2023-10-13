İkizler yer değiştirince ortaya ilginç görüntüler çıktı! Erkek arkadaşı fark etmedi bile... Sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı

TikTok'tan yaptıkları paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ikiz kardeşler Alicia ve Amelie yer değiştirdikleri anları kaydetti. TikTok'ta viral olan görüntülerde kız kardeşlerden biri gönderiye, "Erkek arkadaşım ikizimle 15 dakika önce yer değiştirdiğimizi bilmiyor, endişelenmeli miyim?" notunu ekledi. Kız kardeşinin kendisi gibi sevgilisinin yanına oturduğu anlarda erkek arkadaşının hiçbir şey anlamadığını dile getiren kadın sosyal medyadan adeta yorum yağmuruna tutuldu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Erkek arkadaşının bunu anlamamış olması ne kadar da kötü" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten yeterince sana dikkatli bakmamış" yorumunu ekledi.