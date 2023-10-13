Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. İkizler yer değiştirince ortaya ilginç görüntüler çıktı! Erkek arkadaşı fark etmedi bile... Sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı

    İkizler yer değiştirince ortaya ilginç görüntüler çıktı! Erkek arkadaşı fark etmedi bile... Sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı

    13.10.2023 08:12 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    TikTok'ta paylaşılan bir görüntü kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. Söz konusu görüntülerde Alicia ve Amelie isimli kız kardeşler kimseye bir şey söylemeden yer değiştirmeye karar verdi. Yer değiştirme videoları 20 milyona yakın izlenmeye ulaşırken sosyal medya kullanıcıları genç kızın sevgilisinin durumu anlamamasına tepki gösterdi.

    TikTok'tan yaptıkları paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ikiz kardeşler Alicia ve Amelie yer değiştirdikleri anları kaydetti. TikTok'ta viral olan görüntülerde kız kardeşlerden biri gönderiye, "Erkek arkadaşım ikizimle 15 dakika önce yer değiştirdiğimizi bilmiyor, endişelenmeli miyim?" notunu ekledi. Kız kardeşinin kendisi gibi sevgilisinin yanına oturduğu anlarda erkek arkadaşının hiçbir şey anlamadığını dile getiren kadın sosyal medyadan adeta yorum yağmuruna tutuldu.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

    1

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Erkek arkadaşının bunu anlamamış olması ne kadar da kötü" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten yeterince sana dikkatli bakmamış" yorumunu ekledi.

    İlginizi Çekebilir

    10 dakika içinde 6 bebek doğurdu! Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay...

    10 dakika içinde 6 bebek doğurdu! Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay...

     "Koca Arıyorum" pankartıyla dolaştı

    "Koca Arıyorum" pankartıyla dolaştı

     Bekarlık canına tak etti! “Bir koca arıyorum” pankartıyla sokakları gezdi

    Bekarlık canına tak etti! “Bir koca arıyorum” pankartıyla sokakları gezdi

     Rüzgardan havlusunu bir türlü seremedi! Cesur deniz keyfi...

    Rüzgardan havlusunu bir türlü seremedi! Cesur deniz keyfi...

     İddialı tulumuyla basketbol oynadı! Çocuğunun babası yine merak edildi

    İddialı tulumuyla basketbol oynadı! Çocuğunun babası yine merak edildi

     Olay poz! Transparan iç çamaşırıyla göğüslerini ön plana çıkarttı

    Olay poz! Transparan iç çamaşırıyla göğüslerini ön plana çıkarttı

     Çok konuşulacak itiraf! “7000 erkek arkadaşım var ve...”

    Çok konuşulacak itiraf! “7000 erkek arkadaşım var ve...”

     Bu nasıl piknik? Üstünü tamamen çıkartıp göğüslerini peçeteyle...

    Bu nasıl piknik? Üstünü tamamen çıkartıp göğüslerini peçeteyle...

     Kızının kazancını öğrendikten sonra annesi de müstehcen siteye katıldı

    Kızının kazancını öğrendikten sonra annesi de müstehcen siteye katıldı

     Cinsellik itirafı olay yarattı! 'Boyut' açıklaması gündem oldu

    Cinsellik itirafı olay yarattı! 'Boyut' açıklaması gündem oldu

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Sevgilisinden ayrıldıktan sonra bir anda ortadan kayboldu! Betona gömülü halde...Sevgilisinden ayrıldıktan sonra bir anda ortadan kayboldu! Betona gömülü halde...
    Korkunç anlar! Vinç bisikletli kadının üzerine düştüKorkunç anlar! Vinç bisikletli kadının üzerine düştü
    55 yıldır kadınlardan saklanıyor! Nedeni şaşkına çevirdi55 yıldır kadınlardan saklanıyor! Nedeni şaşkına çevirdi
    Anahtar Kelimeler:
    tiktok ikizler

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Öğrencisinin bebeğini doğuran öğretmen tecavüz suçundan tutuklandı

    Öğrencisinin bebeğini doğuran öğretmen tecavüz suçundan tutuklandı

    Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

    Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

    "Bir fiyatına üç" kampanyasına katıldı! Hayatını kaybetti

    "Bir fiyatına üç" kampanyasına katıldı! Hayatını kaybetti

    "Koca Arıyorum" pankartıyla dolaştı

    "Koca Arıyorum" pankartıyla dolaştı

    Philips, Crocs, Karaca, Puma ve dahası! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

    Philips, Crocs, Karaca, Puma ve dahası! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.