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  4. İkizlere hamile kadın 10 gün sonra tekrar hamile kaldı

İkizlere hamile kadın 10 gün sonra tekrar hamile kaldı

30.12.2020 17:54 | Son Güncelleme:
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İkizlere hamile kadın 10 gün sonra tekrar hamile kaldı

Bir anne adayı, ikiz bebeklere hamile kaldıktan 10 ila 11 gün sonra sonra üçüncü bir bebeğe daha hamile kaldı.

Birisinin hamile kalabilmesi için vücudun sağlıklı yumurta üretmesi gerekiyor. Hamile kaldıktan sonra vücudu yumurtlamayı durduruyor, rahim duvarı döllenmiş yumurtayı desteklemek için kalınlaşıyor ve rahim ağzında mukus tıkacı oluşuyor. Bu üç aşamadan dolayı, birisi hamileyken tekrar hamile kalması çok zor. Ancak imkansız değil.

Süperfetasyon denen olayda hamileliğin gerçekleşmesinden günler veya haftalar sonra rahimdeki sperm, başka yumurtayı dölleyebiliyor yani anne adayı daha yeni, farklı fetüse hamile kalabiliyor. Zira 2017’deki bir makale, tıp literatüründe şimdiye kadar doğrulanmış 10'dan daha az vakaya işaret ediyor.

New York Post'un haberine göre, @TheBlondeBunny1 adlı 235 binden fazla takipçiye sahip TikTok fenomeninin bu konuda salı paylaştığı video viral olup 5 milyondan fazla kez izlendi. Neler yaşadığını anlatan anne adayı, doktorların, durumun kaybolan ikiz sendromu ya da yetersiz beslenen bebek vakası değil süperfetasyon olduğunu doğrulamak istediğini ve bu yüzden iki haftada bir ultrasona girdiğini söyledi. İlk iki bebeğin, üçüncüsünden 10 ila 11 gün daha büyük olduğunu ifade etti.

Bu nadir olayın kahramanı, hormonlarının yumurtlamayı engellemediğini, vücudunda mukus tıkacının henüz oluşmadığını ve ikinci hamileliğin bu sayede yaşandığını açıkladı. Bebeklerin hepsinin sağlıklı olduğunu söyleyen ve şu anda 17 haftalık hamile olan anne adayı, üç bebeği de 28 hafta sınırına getirmeyi planlıyor. Ancak nihai hedefi onları 32 hafta veya daha uzun süre karnında taşıyabilmek.

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