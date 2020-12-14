KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Anne Çocuk
  4. İkizlerini ayırt etmek için dövme yaptırdı: Siz olsaydınız ne yapardınız?

İkizlerini ayırt etmek için dövme yaptırdı: Siz olsaydınız ne yapardınız?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Reddit forumunda dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. İkizleri olan bir anne, bebeklerini ayırt edebilmek için dövme yaptırdığını itiraf etti. Tabii anneye tepkiler de gecikmedi.

İkizlerini ayırt etmek için dövme yaptırdı: Siz olsaydınız ne yapardınız?

Jack ve Adam adındaki ikizlerin annesi, Reddit okuyucularını, erkek bebeklerini birbirinden ayırmanın benzersiz yöntemiyle ikiye ayırdı.

Annenin bu itirafı insanları ikiye ayırmış olsa da, bunu istemesinin tıbbi bir nedeni var.

Reddit forumunda yazan bir kadın, 'Çocuğuma doktor tavsiyesi altında tıbbi olarak dövme yaptırdım. İkizlerden biri bir rahatsızlıkla doğdu ve her ay enjeksiyon yapılmasını gerektirecek bir sağlık sorunu vardı. Bir gün iğneyi Jack yerine Adam'a yaptık. Neyse ki iki bebeğe de bir şey olmadı ama bu durum bizi bir hayli üzdü. Bu durumu anlattığımız doktor bebeklerden birine tıbbi dövme yaptırdık' dedi.

'SİZ OLSAYDINIZ NE YAPARDINIZ?'

Bebekleri Jack ve Adam'ı ayırt edebilmek için Jack'in kulak memesine bir çil büyüklüğünde bir dövme yaptıran aile, bu dövmenin 2-3 yıl içinde kaybolacağını, çocukların karışma endişesinin böylece ortadan kalktığını ifade etti.

Anne, 'doktorun önerdiği gerekli önlemleri aldığıma inanıyorum ve dövme güneşe maruz kaldığında ve büyüdükçe solacak. Beş yaşına geldiğinde muhtemelen görünmeyecek veya solmuş bir çil gibi görünecek. Ancak birçok kişiden tepki alıyorum. Bebeğinizin sağlık sorunu var. Yapmanız gereken bir iğne var ve onları karıştırıyorsunuz. Siz olsanız ne yapardınız?' diye soruyor.

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Bazıları annenin yaklaşımını sorgulamasına rağmen, çoğu insan destekleyici oldu. Birkaç kişi çocuğun vücudunu değiştirmek konusunda ileri gidildiğini düşünürken, birçok kişi, 'bir tıp uzmanından tavsiye aldınız ve çocuğunuzun güvenliği için eşinizle karar verdiniz. Bunda kesinlikle yanlış bir şey yok, özellikle çok küçük bir şey için' dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kira müjdesi'nin detayları belli oldu'Kira müjdesi'nin detayları belli oldu
Gebeliğin 1. 2. ve 3. haftasında dikkat edilmesi gerekenlerGebeliğin 1. 2. ve 3. haftasında dikkat edilmesi gerekenler
7 Aralık'ta doğanlar hangi burç?7 Aralık'ta doğanlar hangi burç?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İddialı dizi ekrana veda ediyor!
İddialı dizi ekrana veda ediyor!
İddialı yarışmacı MasterChef'e veda etti!
İddialı yarışmacı MasterChef'e veda etti!
Önce orgazm boşluğu, şimdi de bu!
Önce orgazm boşluğu, şimdi de bu!
Bugün burçları neler bekliyor?
Bugün burçları neler bekliyor?
Bu hafta burçları neler bekliyor?
Bu hafta burçları neler bekliyor?
Gucci'nin 6 bin TL'lik yeni gözlüğü kafa karıştırdı! Bu işte bir terslik var...
Gucci'nin 6 bin TL'lik yeni gözlüğü kafa karıştırdı! Bu işte bir terslik var...
İlginizi Çekebilir
Bu kadarına pes! Geceleri alarm kurup kalkıyor
Bu kadarına pes! Geceleri alarm kurup kalkıyor
Rekor onlarda! O ülke kadınları bunu yaparak...
Rekor onlarda! O ülke kadınları bunu yaparak...
'Yatak odasından toplantı odasına geçmemeliydi!'
'Yatak odasından toplantı odasına geçmemeliydi!'
En iyi kalça onda! Kim Kardashian'ı solladı
En iyi kalça onda! Kim Kardashian'ı solladı
Libidoyu artırmanın sırrı: Cinsel organı güneşe tutmak!
Libidoyu artırmanın sırrı: Cinsel organı güneşe tutmak!
İçi dışı bir! 'Ailemin yanında giyemem'
İçi dışı bir! 'Ailemin yanında giyemem'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gebeliğin 1. 2. ve 3. haftası
Gebeliğin 1. 2. ve 3. haftasında dikkat edilmesi gerekenler
Tuvalet eğitimi deyip geçmeyin! Dikkat edilmesi gereken noktalar var
Tuvalet eğitimi deyip geçmeyin! Dikkat edilmesi gereken noktalar var
Dört yaş sendromu nedir?
4 yaş sendromu belirtileri nelerdir?
Kontrol altına alınmazsa hayat boyunca risk altındalar!
Kontrol altına alınmazsa hayat boyunca risk altındalar!
Erken doğuma bile neden olabilir! Ayda 4 kilodan fazla almak...
Erken doğuma bile neden olabilir! Ayda 4 kilodan fazla almak...
Kanguru aparatı ne zaman kullanılmalı?
Kanguru aparatı ne zaman kullanılmalı?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.