HABER

İklim değişikliği: COP25 nedir ve konferansla ne amaçlanıyor?

02.12.2019 15:12 | Son Güncelleme

2 hafta sürecek 25. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP25), İspanya'nın başkenti Madrid'de başladı. Konferansın açılış konuşmasını yapan BM Genel Sekreteri António Guterres iklim değişikliğiyle mücadele konusunda insanlığın önünde net bir tercih olduğunu söyledi. Madrid'deki BBC Çevre Muhabiri Matt McGrath, zirveyle ne amaçladığını yazdı.

İklim değişikliği: COP25 nedir ve konferansla ne amaçlanıyor?

2 hafta sürecek 25. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP25), İspanya'nın başkenti Madrid'de başladı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan BM Genel Sekreteri António Guterres insanlığın önünde net bir tercih bulunduğunu, bunun ya dönüşü olmayan yola girmek ya da 2050 yılına kadar atmosfere salınan ve atmosferden çekilen sera gazlarını eşitlemek olduğunu söyledi.

Pasisfik ülkesi Marshall Adaları'nın lideri Hilde Heine, iklim değişikliğiyle mücadelede başarısız olunmasının su seviyesi hızla yükseleceği için ülkesi için "ölüm fermanı" anlamına geleceğini belirtti.

Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Başkanı Lee Hoe-sung de "Gezegenin varlığı tehlikede" dedi.

COP25 nedir?

School strike climate protesters

COP25, iklim değişikliği ile mücadele amacıyla ülkelerin üzerinde anlaştığı Paris İklim Anlaşması'nın ne ölçüde uygulandığını denetlemek amacıyla düzenlenen uluslararası bir konferans.

29 bin kişinin katıldığı konferans aslında Şili'de yapılacaktı ancak ülkedeki sokak gösterileri dolayısıyla İspanya'ya alındı.

Zirvenin amacı ne?

BM Genel Sekreteri António Guterres, önümüzdeki 12 ayda başta karbon emisyonu yüksek olanlar olmak üzere tüm ülkelerin, sera gazı salımlarını azaltmak için üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmelerini, bu konuda daha hırslı olmalarını istiyor.

2050 yılı karbon hedeflerine ulaşmak için bunun gerekli olduğunu söyleyen Guterres, yenilenebilir enerji ve daha doğal çözümlerin benimsenmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Guterres'e göre fosil yakıtlar için verilen sübvansiyonlar kaldırılmalı ve kömür ile çalışan yeni enerji santralleri 2020 itibarıyla inşa edilmemeli.

Malnourished child in Mandera, Kenya

Paris İklim Anlaşması kapsamında ülkelerin 2020 yılına kadar iklim kriziyle mücadelede gerçekleştirmesi gereken hedefler var.

Bu toplantı ile önümüzdeki yıl Kasım ayında Glasgow'da düzenlenecek COP26 zirvesi öncesinde müzakereler başlamış olacak.

Kimler katılıyor?

coal fired station

Madrid'deki zirveye 50 ülke liderinin katılması bekleniyor ancak ABD Başkanı Donald Trump bu isimlerden biri değil.

Diğer yandan ABD'deki Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, bir Kongre heyetiyle birlikte zirvede olacak.

Her ne kadar Pelosi'nin katılımı memnuniyetle karşılansa da ABD'li çevreciler, iklim değişikliğiylew mücadele konusunda sağlam adımlar atıldığını görmek istiyor.

ABD Biyolojik Çeşitlilik Merkezi Başkanı Jean Su, ABD'nin iklim krizine en çok neden olan ülkelerden olduğunu vurgulayarak Demokrat siyasetçilerin bile bu konuda ellerini taşın altına yeterince koymadıklarını söyledi.

Zirvenin kapsamına ne giriyor?

Livestock

İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Save the Children (Çocukları Koruyun), iklim değişikliğinin neden olduğu seller, kuraklık ve fırtınalar yüzünden 33 milyon kişinin kıtlığı tehlikesiyle yüz yüze kaldığını açıkladı.

Save the Children'a göre bu kişilerin yarısı çocuk.

Afrika kıtasını birkaç hafta arayla iki kez vuran kasırga, durumun daha da kötüleşmesine sebep oldu.

Save the Children'dan Ian Vale, "iklim krizinin şu an gerçekleştiğini, insanları öldürdüğünü, evlerinden ettiğini ve çocukların geleceği için sahip oldukları şansı tükettiğini" söylüyor.

PARTNERÖnce Mahsun, sonra Özcan Önce Mahsun, sonra Özcan
Stoltenberg: 5. madde NATO'nun çekirdeğidirStoltenberg: 5. madde NATO'nun çekirdeğidir
Putin'in İstanbul ziyaretinin tarihi belli oldu!Putin'in İstanbul ziyaretinin tarihi belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Yunanistan'dan NATO zirvesinde skandal Türkiye talebi

Yunanistan'dan NATO zirvesinde skandal Türkiye talebi

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Bomba iddia! Falcao'nun yeni adresi!..

Bomba iddia! Falcao'nun yeni adresi!..

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esad rejimi İdlib'de pazar yerlerine saldırdı: 11 ölü

Esad rejimi İdlib'de pazar yerlerine saldırdı: 11 ölü

Mutabakatın ardından AB'den Türkiye'ye uyarı!

Mutabakatın ardından AB'den Türkiye'ye uyarı!

Stoltenberg: 5. madde NATO'nun çekirdeğidir

Stoltenberg: 5. madde NATO'nun çekirdeğidir

Putin'in İstanbul ziyaretinin tarihi belli oldu!

Putin'in İstanbul ziyaretinin tarihi belli oldu!

Malezya'da sel baskınları 11 binden fazla kişiyi yerinden etti

Malezya'da sel baskınları 11 binden fazla kişiyi yerinden etti

Japon kadınlara işyerinde gözlük yasağı

Japon kadınlara işyerinde gözlük yasağı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.