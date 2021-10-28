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İklim krizi: Yangınlar ve yasa dışı ağaç kesimleri sonucu koruma altındaki 10 orman 'temizlediğinden fazla karbon salıyor'

28.10.2021 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en iyi korunan ormanlarından 10'u, insan faaliyetleri ve iklim değişikliği nedeniyle zayıflayıp karbon yayıcı kaynaklara dönüştü. İnceleme sonunda koruma altındaki 10 ormanın, son 20 yılda emdiği karbon gazlarından daha fazlasını saldığı görüldü.

İklim krizi: Yangınlar ve yasa dışı ağaç kesimleri sonucu koruma altındaki 10 orman 'temizlediğinden fazla karbon salıyor'

Dünyanın en iyi korunan ormanlarından 10'u, insan faaliyetleri ve iklim değişikliği nedeniyle zayıflayıp karbon yayıcı kaynaklara dönüştü.

Araştırma, ormanlardan küresel ısınmaya katkı yapan gazların salımı ve emiliminin incelendiği Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirasları arazilerde yapıldı.

İnceleme sonunda koruma altındaki 10 ormanın, son 20 yılda emdiği karbon gazlarından daha fazlasını saldığı görüldü.

Dünya mirası ormanların kapladığı alan, Almanya'nın iki katı büyüklüğünde.

Aynı araştırma, Dünya Mirasları kategorisindeki 257 ormanın her yıl atmosferden toplamda 190 milyon ton karbon çektiğini ortaya koydu.

Raporda imzası bulunan UNESCO görevlisi araştırmacı Dr. Tales Carvalho Resende, "Bu, İngiltere'nin fosil yakıtlardan kaynaklı yıllık karbon emisyonunun neredeyse yarısı. Ormanların iklim değişikliğinde nasıl hayati bir rol oynadıkların ilişkin şimdiye kadar elde ettiğimiz en ayrıntılı durum raporu" dedi.

Araştırmacılar, uydu görüntüleri ve sahadaki incelemeleri bir araya getirip Dünya Mirası ormanlarda 2001-2020 arasında ne kadar karbon emildiğini ve salındığına ilişkin bir tahmin yaptı.

Ağaçların ve bitki örtüsünün "biokütlesi" tarafından emilen milyarlarca ton karbonun yanı sıra araştırma, bu arazilerin ne kadar büyük bir baskı altında olduğunu da gösteriyor.

İkim krizi tehditleri

Dr. Carvalho Resende, ormanlar üzerindeki en büyük tehdidin, tarımsal faaliyetler ve yasa dışı ağaç kesimleri olduğunu söyledi ve "Ama aynı zamanda orman yangınları gibi iklim bağlantılı tehditler olduğunu da tespit ettik" dedi.

UNESCO, son yıllarda Sibirya, ABD ve Avustralya'da yaşanan geniş arazilere yayılan orman yangınlarının on milyonlarca ton karbondioksitin (CO2) yayılmasına neden olduğunu ifade etti.

Dr. Carvalho Resende, "Bu bir kısır döngü. Daha fazla karbon emisyonu, daha fazla orman yangını demek, daha fazla orman yangını da daha fazla karbon emisyonu demek" dedi.

Orman yangınları iklim bağlantılı tek tehdit değil.

Dominika'daki Morne Trois Pitons Ulusal Parkı'nda 2017 yılında Maria kasırgası nedeniyle ormanlık alanın yaklaşık %20'sinin yok olduğu tahmin ediliyor.

Dr. Resende araştırmanın bulgularına ilişkin şu yorumu yapıyor:

"Bu araştırmanın alarm verici bir mesajı var.

"Dünyanın en iyi ve en korunaklı ormanları bile küresel iklim krizi tehdidi altında.

"Dolayısıyla, bu ormanların ve bütün ormanların karbon yutak alanları olarak kalabilmeleri ve tabii bio-çeşitliliğin korunması için harekete geçilmeli."

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