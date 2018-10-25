İklimlendirme sektörü Afrika açılımına Tanzanya'yla başladı

DARÜSSELAM (AA) - Tanzanya'nın Darüsselam şehrinde bu yıl birincisi düzenlenen Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Forumu, Tanzanyalı iş adamlarından büyük ilgi gördü.

İklimlendirme Sanayi İhracatçılar Birliğince (İSİB) düzenlenen forumda Türk ve Tanzanyalı iş adamları ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

İSİB Yönetim Kurulu Üyesi Levent Aydın, AA muhabirine, Türkiye’den 33 firmanın katılımı ile gerçekleşen iş forumunda, Tanzanya pazarını keşfetmek ve iş adamlarına bu ülkenin iş dünyasını tanıtmak için bir araya geldiklerini söyledi.

İş forumuna katılan firmaların, Tanzanya'nın ihtiyaçları doğrultusunda belirlendiğini belirten Aydın, "Bu iş forumu, ticari görüşmelerin yanı sıra bir eğitim faaliyeti olma özelliği de taşıyor. Foruma katılan firmalarımız kendi tanıtımından ziyade bir ürünü ve o ürünün faydalarına yönelik tanıtım seminerleri yapıyor." dedi.

Foruma Tanzanyalıların yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Levent Aydın, ’’Tanzanya, iklimlendirme sektöründe her ne kadar işin başında olsa da gelecek için potansiyeli yüksek bir pazar konumunda.’’ diye konuştu.