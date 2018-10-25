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İklimlendirme sektörü Afrika açılımına Tanzanya'yla başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 00:11 | Son Güncelleme

İklimlendirme sektöründe ihracat hedefleyen Türk firmaları, Tanzanyalı sektör ortaklarıyla bir araya geldi

DARÜSSELAM (AA) - Tanzanya'nın Darüsselam şehrinde bu yıl birincisi düzenlenen Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Forumu, Tanzanyalı iş adamlarından büyük ilgi gördü.

İklimlendirme Sanayi İhracatçılar Birliğince (İSİB) düzenlenen forumda Türk ve Tanzanyalı iş adamları ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

İSİB Yönetim Kurulu Üyesi Levent Aydın, AA muhabirine, Türkiye’den 33 firmanın katılımı ile gerçekleşen iş forumunda, Tanzanya pazarını keşfetmek ve iş adamlarına bu ülkenin iş dünyasını tanıtmak için bir araya geldiklerini söyledi.

İş forumuna katılan firmaların, Tanzanya'nın ihtiyaçları doğrultusunda belirlendiğini belirten Aydın, "Bu iş forumu, ticari görüşmelerin yanı sıra bir eğitim faaliyeti olma özelliği de taşıyor. Foruma katılan firmalarımız kendi tanıtımından ziyade bir ürünü ve o ürünün faydalarına yönelik tanıtım seminerleri yapıyor." dedi.

Foruma Tanzanyalıların yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Levent Aydın, ’’Tanzanya, iklimlendirme sektöründe her ne kadar işin başında olsa da gelecek için potansiyeli yüksek bir pazar konumunda.’’ diye konuştu.

İklimlendirme Sanayi İhracatçılar Birliğince 2019 yılında 4 farklı Afrika ülkesinde benzer forumlar düzenleyeceklerini ifade eden Aydın, ticari ilişkilerin yanında, ülkelerin ihtiyaçlarına yönelik ürünlerin tanıtımı ve eğitim seminerlerinin de iş hacmini artıracağını belirtti.

İş forumunu, Tanzanya’da yaşayan iş adamlarının yanı sıra Türk vatandaşları da ziyaret ederken, Türkiye’den foruma katılan firmalara ülke hakkında detaylı bilgi verildi.

Isıtma, soğutma, havalandırma, hava şartlandırma sistem ve ekipmanları ile tesisattan oluşan iklimlendirme faaliyetleri, son yıllarda iç ve dış pazarlarda yaşanan hızlı gelişimle önemli bir sektör haline geldi.

Uluslararası pazarlarda aranan ürünlere imza atan Türk iklimlendirme sektörü, nitelikli ve genç iş gücü, Ar-Ge çalışmaları, yurt içi ve yurt dışındaki yatırımlar sayesinde sahip olduğu rekabet gücüyle yeni pazarlarda etkin olmayı amaçlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Forum ihracat iklimlendirme Tanzanya

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