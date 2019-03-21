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İklimsa, 450 yetkili satıcı ve servisi ile bölge toplantıları gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 11:03 | Son Güncelleme

Teknosa’nın iklimlendirme sektöründeki öncü markası İklimsa, Şubat ayı itibari ile bölgesel toplantılar düzenleyerek 5 farklı ilde Türkiye genelindeki yetkili satıcı ve servisleri ile buluştu.

İklimsa, 450 yetkili satıcı ve servisi ile bölge toplantıları gerçekleştirdi

Teknosa’nın iklimlendirme sektöründeki öncü markası İklimsa, Şubat ayı itibari ile bölgesel toplantılar düzenleyerek 5 farklı ilde Türkiye genelindeki yetkili satıcı ve servisleri ile buluştu. Gerçekleşen toplantılarda 2018 yılı değerlendirmesinin yanı sıra 2019 yılı projelerinden de bahsedildi.
Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa’nın iklimlendirme sektöründeki öncü markası İklimsa, Türkiye genelinde 450’den fazla yetkili satıcı ve servisi ile Adana, Ankara, İzmir, Antalya, İzmir ve İstanbul’da bir araya geldi. Şubat ayından itibaren arka arkaya gerçekleşen yıl değerlendirme toplantılarında, 2018 yılının kazanımlarının yanı sıra gelecek dönemin hedefleri paylaşıldı.
Toplantılarda konuşma yapan Teknosa Perakende ve Bayii - Satış ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Öztorun, “Bugün, farklı ihtiyaçlara göre farklı segmentlerde ürün gruplarımızla çok geniş bir kitleye iklimlendirme çözümleri sunuyoruz. Hem kurumsal hem de perakende ürün ve hizmet kalitemizle verimli bir yılı geride bırakırken, duvar tipi klimalarda konumumuzu sağlamlaştırdık. Profesyonel tip klimalarda ise son 4 yılda pazar payımızı yüzde 173 artırdık. 2018’de daralan VRF pazarında yüzde yüz büyüme başarısı gösterdik. Bu yıl kendi private label markamız Sigma VRF ile pazar payımızı daha da artırmayı hedefliyoruz. 2019, projelerde anahtar çözümlere odaklanacağımız bir yıl olacak” dedi.
Ödül töreni düzenlendi
Türkiye genelindeki tüm İklimsa yetkili satıcı ve servislerinin bir araya geldiği toplantılarda farklı kategorilerde başarı elde eden bayiler ve servisler ödüllendirildi. Sakıp Sabancı Müzesi’ndeki Atlı Köşk’te düzenlenen İstanbul bölge toplantısında Türkiye ciro birinciliğine Yıldırım Soğutma hak kazanırken, düzenlenen törenlerde ‘Bölgesel Ciro’, ‘En Yüksek Malzeme Ciro’, ‘En Yüksek Montaj Adedi’ ve “10., 20. ve 30. yıl kıdem” ödülleri de sahiplerini buldu.

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