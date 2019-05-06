İl Genel Meclisinde tek gündem görüşüldü

Bilecik İl Genel Meclisi Mayıs ayı ilk oturumu Meclis Başkanı Osman Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

Bilecik İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Toplantı Salonu’nda yapılan Bilecik İl Genel Meclisi Mayıs ayı ilk oturumunda bir gündem maddesi görüşüldü. Bu gündem maddesinde Bilecik İl Özel İdaresi 2018 mali yılı kesin hesabı görüşülmek üzere oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

CHP’li üyede jest

CHP Bilecik İl Genel Meclis üyesi olan M. Janrat Karaahmet, bir jest yaparak, meclis başkanı, meclis üyeleri ve meclisi takip eden gazetecilere üzerilerinde isimleri yazılı kalemleri hediye etti.



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