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  4. İl il koronavirüs haritası! Hangi renk ne anlama geliyor?

İl il koronavirüs haritası! Hangi renk ne anlama geliyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2020 07:29 | Son Güncelleme

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs tanısı ile takip edilen hastaların Türkiye genelindeki dağılımını gösteren haritaları paylaştı. Geliştirilen yoğunluk haritaları ile vaka yoğunlukları sokak sokak takip edilebiliyor. Bakan Koca'nın paylaştığı haritaların üzerindeki renkler ise merak konusu oldu.

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı ile takip edilen hastaların Türkiye genelindeki dağılımı ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, İzmir ve Zonguldak'taki dağılımını gösteren haritaları da paylaştı.

Bakan Koca, elde edilen verilerle oluşturulan yoğunluk haritalarının, illerdeki hıfzıssıhha kurullarının, bölgesel karantina kararlarını daha kolay almasını sağladığını aktardı.

SOSYAL MEDYA HARİTADAKİ BU RENKLERİ KONUŞUYOR

Bakan Koca'nın paylaştığı haritaların üzerindeki renkler merak konusu oldu. İşte haritaların üzerinde yer alan kırmızı, mavi, mor ve yeşil renklerin anlamları...

Kırmızı renk hastanın durumu ciddi, hastanede,
Mavi renk durumu orta,
Mor renk evde izlem,
Yeşil renk ise sadece virüs ancak şikayet yok, evde izolasyon ve izlem anlamına geliyor.

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