HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali Çiçek başkanlığında yapıldı

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali Çiçek başkanlığında yapıldı

28.10.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında toplanarak, il genelinde yapılan çalışmaları değerlendirdi.Kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerin katıldığı toplantıda, 2022 yılının genel bir değerlendirmesini yapan Vali Gökmen Çiçek, yapılan toplantının işverenlere ve iş arayan vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali Çiçek başkanlığında yapıldı

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında toplanarak, il genelinde yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerin katıldığı toplantıda, 2022 yılının genel bir değerlendirmesini yapan Vali Gökmen Çiçek, yapılan toplantının işverenlere ve iş arayan vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün faaliyetleri hakkında bilgiler veren Vali Gökmen Çiçek, “Kurumumuz, 2022 Ocak - Eylül döneminde, işe yerleştirme, işsizlik sigortası, işgücü yerleştirme kursları, işyeri sayıları ve işyeri ziyaretleri ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirmiştir” dedi
Vali Çiçek toplantının sonunda kurul üyelerinden yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkat çeken Mansur Yavaş çıkışı! 'Oyların bölünmesi...'Dikkat çeken Mansur Yavaş çıkışı! 'Oyların bölünmesi...'
Denizde yakaladı, ne olduğu bilmeden kucakladı! Hatası pahalıya patladı, çığlıkları sahili inlettiDenizde yakaladı, ne olduğu bilmeden kucakladı! Hatası pahalıya patladı, çığlıkları sahili inletti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Net asgari ücret seviyesine çıkarıldıSağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Net asgari ücret seviyesine çıkarıldı
Anahtar Kelimeler:
Vali Kayseri

En Çok Okunan Haberler

Ülke puanı sıralamasında yine yükseldik! Rakiplerimizi birer birer ekarte ediyoruz...

Ülke puanı sıralamasında yine yükseldik! Rakiplerimizi birer birer ekarte ediyoruz...

Akılalmaz olay! Kız arkadaşlar toplandı, bir çocuğu dövüp saçlarından sürükledi... O anları bir de sosyal medyada paylaştılar

Akılalmaz olay! Kız arkadaşlar toplandı, bir çocuğu dövüp saçlarından sürükledi... O anları bir de sosyal medyada paylaştılar

Denizde yakaladı, ne olduğu bilmeden kucakladı! Hatası pahalıya patladı, çığlıkları sahili inletti

Denizde yakaladı, ne olduğu bilmeden kucakladı! Hatası pahalıya patladı, çığlıkları sahili inletti

Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geliyor...

Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geliyor...

Bankadaki akılalmaz hırsızlığın görüntüleri ortaya çıktı

Bankadaki akılalmaz hırsızlığın görüntüleri ortaya çıktı

27 milyon dolarlık vurgunda akılalmaz detaylar

27 milyon dolarlık vurgunda akılalmaz detaylar

İlginizi Çekebilir

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Felakete neden olabilir: Bomba gibi patlıyor

Çay ve kahveyi sakın böyle içmeyin! Kanser riskini üç kat artırıyor

Çay ve kahveyi sakın böyle içmeyin! Kanser riskini üç kat artırıyor

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

25 yaşında servet kazanıyor! “Sonsuza kadar seksi kalmayacağım”

Boğaz ağrısını hafife almayın! En ciddi sağlık sorunlarından biri

Boğaz ağrısını hafife almayın! En ciddi sağlık sorunlarından biri

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.