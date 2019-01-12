"İlaç ve gıdanın tamamını kendimiz üreteceğiz"

KIRŞEHİR (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İktidara gelirsek ilaç ve gıdamızın tamamını kendimiz üreteceğiz. Onun için çiftçimizi destekleyeceğiz, başka türlü de zaten olmaz." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Kırşehir İl Başkanlığı tarafından kent merkezinde bir otelde düzenlenen "Kırşehir'in geleceği için çare var" konferansında yaptığı konuşmada, gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkeler üzerinde bir hegemonya kurduklarını ve borca dayalı bir kontrol mekanizması oluşturduklarını dile getirdi.

Bu ülkelerin borç verdiklerini ancak bunun nasıl kullanılacağını da kontrol ettiklerini belirten Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Sanayi dallarında kullanmayın. Yol yapabilirsiniz, köprü, hastane, yüksek binalar yapabilirsiniz, okullar inşa edin ama bunun içerisine sanayi yapamazsınız. O zaman da gelişmişlik farkı değişiyor. Dünyanın en yüksek binası Dubai'dedir. Neden? Çölün ortasında dünyanın en yüksek binası var, o binanın projelerini Amerikalılar yapıyor, bütün malzemelerini eksiksiz Amerikalılar satıyor, o binanın işletmesini de yine Amerikalılar yapıyor ve bunu da dünyanın en yüksek binası diye gösteriyorlar. Bu bizi nasıl etkilediklerinin, nasıl kontrol altına aldıklarının, bizim oradan aldığımız borcu nasıl israf ettirdiklerinin en açık göstergesidir."