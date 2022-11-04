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İlacı evinizde: Dudak çatlamasını iyileştiren bitkisel yöntem

04.11.2022 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dudak çatlaması, özellikle sonbahar ve kış aylarında kadın erkek demeden herkesi uğraştırıyor. Kuru dudaklar bir süre sonra çatlakların derinleşmesine neden olur ve bir süre sonra acı vermeye başlar. Dudak çatlamasını iyileştirme potansiyeline sahip, evde uygulayabileceğiniz bitkisel çözümler.

İlacı evinizde: Dudak çatlamasını iyileştiren bitkisel yöntem

Mevsimler değiştikçe vücutta reaksiyon gösterir. Rüzgâr, güneş ve aşırı sıcaklıklar olduğu kadar soğuk havalar da cildiniz için sorun yaratabilir. Hava değişikliği vücudunuzda birden fazla şekilde hasara neden olabilir. Bunun en belirgin sonucu kuru ve çatlamış dudaklardır. Siz de bununla mücadele ediyorsanız, kuru dudaklar için evinizde bulabileceğiniz 4 bitkisel yöntem var.

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Soruna yol açan sadece hava durumu değildir. Dehidrasyondan vitamin eksikliğine kadar birçok sağlık sorunu dudak çatlamasına neden olabilir. Dudaklarınızı nemlendirmek ve kuruluktan kurtulmak imkânsız değil.

ÇATLAMIŞ DUDAKLARA NE İYİ GELİR?

Bakımsızlık dudakları bitirebilir. Acı verici bir kabusa dönmeden önce dudak çatlamasını iyileştirmek isteyebilir.

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ALOE VERA

Bu şifalı bitki, yatıştırıcı ve anti-inflamatuar özellikleri ile bilinir. Bu nedenle çatlamış dudaklar gibi cilt rahatsızlıkları için ideal bir çaredir. Indian Journal of Dermatology'de yayınlanan bir araştırmaya göre aloe vera , yaranın hızla iyileşmesine yardımcı olan polisakkaritler ve büyüme hormonları içerir. Ayrıca, çevresel toksinlerden kaynaklanan hasarı nötralize etmeye yardımcı olan A ve C vitamini içerir.

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NASIL KULLANILIR?

Aloe vera yapraklarından jeli çıkarın ve bir kapta saklayın. Sonuçlar için günde en az 2-3 kez dudaklarınıza uygulayın.

BAL

Kuru dudakları iyileştirmek için bal kullanmayı düşündünüz mü? Anlaşılan, dudakları nemlendirmeye yardımcı olan yatıştırıcı bir ilaçtır. Ulusal Tıp Kütüphanesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, bu harika bileşende bulunan antimikrobiyal ve anti-inflamatuar özellikler dudaklarınızı çatlama ve enfeksiyonlardan koruyabilir. Aynı zamanda antimikrobiyal özellikler içerir ve ölü deri hücrelerini öldürmeye yardımcı olan bir peeling maddesi görevi görür.

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NASIL KULLANILIR?

Dudaklarınıza biraz bal sürün ve 20-30 dakika bekletin. Dudaklarınıza dairesel hareketlerle masaj yapın ve ardından temizleyin.

GHEE (SADE YAĞ)

Araştırmalar, ghee'nin kuru dudaklar için faydalı olabilecek bazı asitler içerdiğini göstermiştir. Dudaklarınızın cildine nem sağlar ve yumuşatır. Ayrıca dudaklarınızı nemli tutan çeşitli besinler açısından da zengindir.

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NASIL KULLANILIR?

Ghee'yi parmaklarınızı kullanarak doğrudan dudaklarınıza uygulayın. Uygulamadan sonra, çıkarmadan önce 15-20 dakika bekletin. Bunu günde en az bir kez yapın.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Dudak bölgesi ince olduğu için dudaklar nemini kolayca kaybeder. Hindistan cevizi yağı, nemlendirici etkileri nedeniyle kuruluk için en iyi ilaçlardan biridir. Aynı zamanda bir yumuşatıcı olarak kabul edilir, bu da cildinizin nemli olacağı anlamına gelir. Enfeksiyonları da önleyebilen antibakteriyel ve dezenfektan özellikler içerir.

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NASIL KULLANILIR?

Hindistan cevizi yağını bir pamuk yardımıyla dudaklarınıza sürün. Dudaklara 1 dakika masaj yapın ve bırakın. Ayrıca geceleri uygulayabilir ve en iyi sonuç için gece boyunca bırakabilirsiniz.

ÖNEMLİ UYARI

Bu doğal ilaçların güvenli olduğuna inanılsa da belirtilen bileşenlerden herhangi birini uygulamadan önce bir yama testi yapmalısınız. Cilt sorunları olan kişiler öncelikle bir dermatologla konuşmalıdır.

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