Güçlü ve göz alıcı tırnaklara sahip olmanın ipuçları! Tırnaklar nasıl hızlı uzar?

Tırnaklarınız güçsüz, kırılgan ve matsa muhtemelen onlara ihtiyaç duydukları ilgiyi yeterince göstermiyorsunuz. Tırnak uzatma sürecinin saç uzatmaktan daha sinir bozucu olduğunu anca çeken bilir.

TIRNAKLAR NASIL HIZLI UZAR?

Tırnakların uzaması yaş aldıkça yavaşlar. Ancak aynı zamanda yetersiz beslenme ve hastalık yüzünden de tırnakların uzaması yavaşlar. Tırnaklarınızın güçlü olarak hızlı bir şekilde uzamasını istiyorsanız, öncelikle yemeyi bırakmalısınız.

TIRNAK UZATIRKEN YAPILAN HATALAR

Tırnakları yemek, kötü bir görüntüye neden olur. Üstelik zararlı bateriler yüzünden enfeksiyon kapmanıza neden olabilir.

Tırnaklarınızı sıklıkla kimyasal ürünlere maruz bırakıyorsanız, onlara en büyük kötülüğü yapıyorsunuz demektir. Jel ve akrilik tırnak boyasının aşırı kullanımı da tırnakların doğal büyümesini etkiler.

Tırnakları daha hızlı büyütmek için şu ipuçlarını izleyin:

1. Tırnakları nemlendirmek için el kremleri kullanın

Tırnaklarınızı daha hızlı uzatmanın ve kırılmayı önlemenin sırrı, onları nemli tutmak ve doğru içerik/kimyasallar ve vitaminlerle tedavi etmektir. El sabunları, bulaşık makineleri ve çevresel saldırganlar tırnakları kurutur ve kırılmaya daha yatkın hale getirir. Tırnakları güçlendirdiği ve nemlendirdiği ve sağlıklı gelişimi desteklediği bilindiği için vazelin içeren, uygun tırnak bakımı yapabilen bir el kremi kullanın.

2. Hindistan cevizi yağı

Hindistan cevizi yağı, E vitamini ve antioksidanlar açısından zengindir, bu da onu harika bir tırnak takviyesi yapar. Daha iyi sonuçlar için her gün yatmadan önce tırnaklara ve parmaklara yağ masajı yapılmasını önerir.

3. Biyotin tüketin

Biyotin, tırnak ve saç büyümesi için en güçlü vitamindir. Diyetinize her zaman muz veya avokado gibi biyotin açısından zengin yiyecekleri dahil edin. Yanında biyotin takviyesi alabilirsiniz. Biyotin takviyesi almadan önce dermatoloğunuza danışın.

4. Limon suyu

C vitamininin tırnak büyümesi için son derece faydalı olduğu düşünülmektedir. Günde en az bir kez limon suyunu tırnaklarınıza sürün. Ilık su ile durulanmadan önce beş dakika ovulmalıdır. Bu uygulama, tırnakların büyümesini desteklerken aynı zamanda onları temiz ve bakterisiz tutar.

5. Bol yeşillik yiyin

Folik asit veya B9 vitamini, yapraklı sebzelerde, özellikle ıspanakta bol miktarda bulunur. Bu, tırnak büyümesini desteklemeye ve güçlendirmeye yardımcı olarak onları güçlü kılar. Günlük bir porsiyon yeşillik, daha güçlü ve daha uzun tırnaklara sahip olmanıza yardımcı olacaktır.

6. Daima bir baz kat uygulayın

İster nötr bir ton ister parlak olsun, herhangi bir oje rengini sürmeden önce bir baz kat uygulamak şarttır. Bu, tırnaklara koruyucu bir tabaka sağlayacak ve tırnakları daha güçlü ve sağlıklı hale getirecektir.



