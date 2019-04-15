HABER

İlayda Kozak'ın cenazesi İzmir'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 08:41 | Son Güncelleme

ABD'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Eskişehir Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Doç.

İlayda Kozak'ın cenazesi İzmir'de

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- ABD'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Eskişehir Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Rıdvan Kozak'ın kızı İlayda Kozak'ın cenazesi, İzmir'e getirildi.
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Rıdvan Kozak'ın kızı İlayda Kozak, ABD'de geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. İlayda Kozak'ın, üniversite öğrenimi için bir süredir ABD'de yaşadığı öğrenilirken, acı haberi alan Doç. Dr. Kozak kızının cenazesini İstanbul'da karşıladı. İlayda Kozak'ın cenazesi, dün gece uçakla İzmir'e getirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin cenaze aracına alınan İlayda Kozak, defin işlemleri için Örnekköy Mezarlığı’nda bulunan morga kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

İlayda Kozak'ın cenazesi İzmir'deİlayda Kozak'ın cenazesi İzmir'deİlayda Kozak'ın cenazesi İzmir'deİlayda Kozak'ın cenazesi İzmir'de

PARTNERKimin aklına gelirdi? Yaptığını görünce...Kimin aklına gelirdi? Yaptığını görünce...
Kars’ta yılkı atları görüntülendiKars’ta yılkı atları görüntülendi
Son dakika: Malatya'da depremSon dakika: Malatya'da deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kardeş Çocukları’nda şoke eden ayrılık!

Kardeş Çocukları’nda şoke eden ayrılık!

Fatih Terim'den hakemlere olay sözler!

Fatih Terim'den hakemlere olay sözler!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

CHP'den Maltepe açıklaması

CHP'den Maltepe açıklaması

Toplantıda gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladı

Toplantıda gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladı

AK Partili Yavuz: Olağanüstü itiraz için hazırlıklarımız tamam

AK Partili Yavuz: Olağanüstü itiraz için hazırlıklarımız tamam

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Dayısından izinsiz aldığı araçla kaza yaptı: 1 yaralı

Dayısından izinsiz aldığı araçla kaza yaptı!

2019 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2019 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeni Askerlik Sistemi Ne Zaman Yürürlüğe Girecek? Ne Gibi Değişiklikler Olacak? İşte 2019 Tek Tip Askerlik Sistemindeki Son Gelişmeler…

Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?

Ankara'da özel halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Özel halk otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

ABD'de şiddetli kasırga ve seller 8 kişinin ölümüne neden oldu

ABD'nin güneyi şiddetli kasırga ve sele teslim! 8 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.