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    4. İlber Ortaylı yapay zekanın sorusunu beğenmedi! Ortaya eğlenceli anlar çıktı: "Yapay zekayla muhatap olmam"

    İlber Ortaylı yapay zekanın sorusunu beğenmedi! Ortaya eğlenceli anlar çıktı: "Yapay zekayla muhatap olmam"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    11.07.2024 07:55
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    İlber Ortaylı katıldığı bir programda ChatGPT'in kendisine yönelttiği soruyu beğenmeyince ortaya eğlenceli anlar çıktı. Yapay zekayla muhatap olmayacağını dile getiren Ortaylı, "Ya böyle okul sorusu Allah aşkına. Muhatap olmam. Benimle ya da bir başkasıyla tartışamaz" dedi.

    İlber Ortaylı yapay zekanın sorusunu beğenmedi! Ortaya eğlenceli anlar çıktı: "Yapay zekayla muhatap olmam"

    Kafa TV isimli YouTube kanalında yayınlanan "Cahille Sohbeti Kestim" isimli programda Candaş Tolga sordu, İlber Ortaylı cevapladı. Tolga, ChatGPT'den İlber Ortaylı'ya bri soru sormasını istedi. Yapay zeka ise Ortaylı için, "Kanuni Sultan Süleyman zamanında imparatorluğun yönetim ve hukuk sistemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu dönemde yapılan en önemli reformlar nelerdir?" sorusunu seçti.

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    Ortaylı yapay zekanın kendisine yönelttiği soruyu beğenmeyince, "Ya böyle okul sorusu Allah aşkına. Ne reformu? Kanuni devrinde reform olmaz ki... Kanuni devrinde düzenleme olur ama reform olmaz. Herhangi bir okul kitabında olan cevaba göre yazılmış sorular zaten" dedi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü sosyal medyadan paylaşılan görüntüleri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Hocam ChatGBT'ye de ayar vermezsin ya" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Yapay zeka neymiş İlber hoca karşısında" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    İlber Ortaylı yapay zeka
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