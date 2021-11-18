2021'i sağ salim tamamlarken gelen Güneş ve Ay tutulmalarına dikkat! Ruh haliniz nasıl etkilenecek?

Astrologlar, yeni bir haftanın burç tahminlerini yaparken gezegenlerin, Ay'ın, Güneş'in hareketlerini ve konumlarını gözlemler. Evrendeki her nesneyi birbiriyle müthiş bir uyum içerisinde bir arada barındıran enerjinin insan ruhu üzerinde de birtakım etkilerinin olması, hâlâ pek çoğumuzda şüphe uyandırsa da gayet mümkün. İşte, ilerleyen günlerde bizi bekleyen ve ruh hallerimizi etkileyecek olan gökyüzü olayları...
Tutulmalar gerçekleştikleri tarihin bir ay öncesinden bir ay sonrasına kadar etkili olurlar.
Yükselen Boğa'lar, bu dönemde zihnen ve manevi olarak zararlara açık hale gelir.
Bu dönemde eleştirilere açık halde olmanız, çevrenizdekilerle iletişim kazası yaşamanızın önüne geçebilir.
Mental olarak güçlü olamadığınız durumlarda diyet ve spora başlamanız tavsiye edilmez.
Aşk, para ve ilişki konularında bir şeyleri muhafaza etmeye çalışabilirsiniz.
Tutulmanın 12. evi olan Venüs gezegeni, koruyucu rolüyle ön plana çıkar.
Mantık ve duygularınızı orta noktada birleştirdiğiniz sürece bu süreci zararsız atlatabilirsiniz.
Tutulma başlangıcından 4 ay sonraya kadar sabit burçlar arasında olan Akrep, Kova, Aslan ve Boğa burçlarını yeni başlangıçlar bekliyor olabilir.
19 kasımdan itibaren 4 ay boyunca öncül burçlar arasında yer alan Terazi, Yengeç, Koç ve Oğlak'lar; ilişkilerinde sürprizlerle karşılaşabilir.
Tutulma Batı astrolojisine göre Yay, Vedik astrolojisine göre ise Akrep burcunda gerçekleşecek.
Tutulma ayın 4. günü gerçekleştiği için 2022 yılının ilk 3 ayında da etkisini sürdürmeye devam edebilir.
Yay'larda bilinçaltını temizleme ve çevrelerine olan güvenlerini tazelemeleri için bir fırsat olarak görülebilir.
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