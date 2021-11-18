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2021'i sağ salim tamamlarken gelen Güneş ve Ay tutulmalarına dikkat! Ruh haliniz nasıl etkilenecek?

18.11.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020'ye nazaran bir parça daha sakin geçirdiğimiz 2021 yılının sonlarına gelirken gökyüzünde art arda iki büyük hareketlilik bekleniyor. Astrologlardan zaman zaman duyduğumuz "Bu hafta tutulma var, aman dikkat!" gibi cümleler, sizi biraz ürkütebilir. Ancak insan en çok, bilmediğinden korkar. Tutulmaların ruh hâlimiz üzerindeki etkilerini araştırdık.

2021'i sağ salim tamamlarken gelen Güneş ve Ay tutulmalarına dikkat! Ruh haliniz nasıl etkilenecek?

Astrologlar, yeni bir haftanın burç tahminlerini yaparken gezegenlerin, Ay'ın, Güneş'in hareketlerini ve konumlarını gözlemler. Evrendeki her nesneyi birbiriyle müthiş bir uyum içerisinde bir arada barındıran enerjinin insan ruhu üzerinde de birtakım etkilerinin olması, hâlâ pek çoğumuzda şüphe uyandırsa da gayet mümkün. İşte, ilerleyen günlerde bizi bekleyen ve ruh hallerimizi etkileyecek olan gökyüzü olayları...

19 KASIM 27 DERECE BOĞA BURCUNDA GERÇEKLEŞECEK OLAN AY TUTULMASINA DİKKAT!

  • Tutulmalar gerçekleştikleri tarihin bir ay öncesinden bir ay sonrasına kadar etkili olurlar.

  • Yükselen Boğa'lar, bu dönemde zihnen ve manevi olarak zararlara açık hale gelir.

  • Bu dönemde eleştirilere açık halde olmanız, çevrenizdekilerle iletişim kazası yaşamanızın önüne geçebilir.

  • Mental olarak güçlü olamadığınız durumlarda diyet ve spora başlamanız tavsiye edilmez.

  • Tutulmanın etkisi 3,5 - 4,5 ay sürebileceği için beden ve ruhsal ilişkiniz sürekli çatışma halinde olabilir.

TUTULMANIN ANA TEMASI: "MUHAFAZA ET VE KORU"

  • Aşk, para ve ilişki konularında bir şeyleri muhafaza etmeye çalışabilirsiniz.

  • Tutulmanın 12. evi olan Venüs gezegeni, koruyucu rolüyle ön plana çıkar.

  • Mantık ve duygularınızı orta noktada birleştirdiğiniz sürece bu süreci zararsız atlatabilirsiniz.

  • Tutulma başlangıcından 4 ay sonraya kadar sabit burçlar arasında olan Akrep, Kova, Aslan ve Boğa burçlarını yeni başlangıçlar bekliyor olabilir.

  • 19 kasımdan itibaren 4 ay boyunca öncül burçlar arasında yer alan Terazi, Yengeç, Koç ve Oğlak'lar; ilişkilerinde sürprizlerle karşılaşabilir.

  • İkizler, Başak, Yay ve Balık burçları tutulmanın etkili olacağı 4 ay boyunca birtakım yanılsamalarla karşılaşabilirler. Bu durumla baş edebilmek için içsel arınma ve temizliğe yönelebilirsiniz.

YENİ YILA SÜRPRİZLERLE DOLU BİR GİRİŞ: 4 ARALIK GÜNEŞ TUTULMASI

  • Tutulma Batı astrolojisine göre Yay, Vedik astrolojisine göre ise Akrep burcunda gerçekleşecek.

  • Tutulma ayın 4. günü gerçekleştiği için 2022 yılının ilk 3 ayında da etkisini sürdürmeye devam edebilir.

  • Yay'larda bilinçaltını temizleme ve çevrelerine olan güvenlerini tazelemeleri için bir fırsat olarak görülebilir.

  • Akrep'ler içinse hayatlarında yapacakları değişikliklerin çevreleri tarafından onaylandığı bir dönem olabilir. Diyet, spor ve çeşitli aktivitelere başlamanın da tam zamanı.

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