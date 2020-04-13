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İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2020 22:29 | Son Güncelleme

Buna göre, dünya genelinde enfekte kişi sayısı 1 milyon 909 bini geçti, 118 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 440 binin üzerinde kişi iyileşti

İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 909 bini geçtiği, 118 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 440 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 22.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

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