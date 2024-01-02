HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İletişim Başkanlığı'ndan "Türkiye Karadeniz'e gemi geçişlerine izin verdi" iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı'ndan "Türkiye Karadeniz'e gemi geçişlerine izin verdi" iddiasına yalanlama

02.01.2024 15:32 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, mayın avlama gemilerinin Türk Boğazlarından Karadeniz’e geçişlerine izin verildiği iddialarını yalanladı.

İletişim Başkanlığı'ndan "Türkiye Karadeniz'e gemi geçişlerine izin verdi" iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Birleşik Krallık tarafından Ukrayna’ya hibe edilen mayın avlama gemilerinin Türk Boğazlarından Karadeniz’e geçişlerine izin verildi" iddiasını yalanladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Birleşik Krallık tarafından Ukrayna’ya hibe edilen mayın avlama gemilerinin Türk Boğazlarından Karadeniz’e geçişlerine izin verildi" iddiası doğru değildir.

'TÜRKİYE 'SAVAŞ' OLARAK TANIMLADI

Türkiye, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik özel askeri operasyonunu derhal “savaş” olarak tanımlamış ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin 19'uncu maddesi uyarınca savaşan tarafların (Rusya ve Ukrayna) savaş gemilerine Boğazları kapatmıştır.

1936 yılından beri Montrö Sözleşmesi’ni tarafsız bir şekilde ve titizlikle uygulayan Türkiye; Karadeniz’de gerilimin tırmanmasının önlenmesini teminen, bu savaş boyunca da değişmez kararlılığını ve ilkeli tutumunu muhafaza etmektedir.

TÜRK BOĞAZLARINDAN GEÇİSİNE İZİN VERİLEMEYECEK

Birleşik Krallık tarafından Ukrayna’ya hibe edilen mayın avlama gemilerinin, savaş devam ettiği müddetçe Türk Boğazlarından Karadeniz’e geçişlerine izin verilmeyeceği, ilgili müttefiklerimize bildirilmiştir.

gdfgd

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski eş dehşeti! Sokak ortasında tüfekle vurduEski eş dehşeti! Sokak ortasında tüfekle vurdu
Olay içinde olay çıktı! Alkollü kişi kendine küfür edildiğini sandı, acımadan aracını üstlerine sürdüOlay içinde olay çıktı! Alkollü kişi kendine küfür edildiğini sandı, acımadan aracını üstlerine sürdü
Korku dolu anlar kamerada! 5 yaşındaki kız son anda kurtulduKorku dolu anlar kamerada! 5 yaşındaki kız son anda kurtuldu
Anahtar Kelimeler:
İletişim Başkanlığı
En Çok Okunan Haberler
Memur zammı maaş tablosu! Geri sayım başladı

Memur zammı maaş tablosu! Geri sayım başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu Türkiye'ye yönelik çok sinsi bir operasyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu Türkiye'ye yönelik çok sinsi bir operasyon

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.