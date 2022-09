İletişim Sanatları mezunları ne iş yapar? İletişim Sanatları Bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

İnternet ve sosyal medya çağında reklamcılık sektörü yerini gün geçtikçe sağlamlaştırıyor. Bu alanda yetkin kişiler yetiştiren bölümlerden birisi de İletişim Sanatları Bölümüdür. Farklı alanlarda bilgi sahibi olan öğrencilerin mezuniyetten sonra çalışabilecekleri alan oldukça geniştir. İş imkânları açısından pek çok kapı açan bölüme talep her geçen gün artmaktadır.

İletişim Sanatları Bölümü nedir?

Sosyal medyanın ve internetin gitgide hayatımıza nüfuz etmesi, iletişim ve tüketim kavramlarının önemini daha çok artırmıştır. Bu durum da direkt olarak pazarlama ve reklamcılık sektörlerini etkilemiştir. Böyle bir çağda İletişim Sanatları daha sık tercih edilmeye başladı.

İletişim Sanatları Bölümü, tüm görsel iletişim sahalarını kapsar. Bir bilim dalı olarak anılan bu bölüm, medya ve reklamcılığın kalbini oluşturur. Yönetmenlerden grafik tasarımcılara, fotoğrafçılardan metin yazarlarına kadar birçok kişi bu alanda mesleğini icra eder. Sanat tarihi, sosyoloji ve bilgisayar gibi pek çok alana dair dersler görürler. Özellikle medya şirketleri, İletişim Sanatları mezunları için büyük bir iş kapısıdır.

Dijital çağın başlaması ile reklamcılık ve pazarlama sektörü kökten bir değişime uğradı. Artık geleneksel pazarlama koltuğunu terk etti. Bu da demek oluyor ki çağ değişiyor ve bu çağa ayak uydurmak için farklı şeyler öğrenmek gerekiyor. İletişim Sanatları Bölümü, her zaman güncele tutunarak çağa uygun öğrenciler yetiştirir. Özellikle çağdaş teknolojileri kullanmasını bilen mezunlar, sektörde aranılan kişi olabilirler. Trendlerin sürekli değiştiği ve teknolojinin her geçen gün geliştiği dünyada akademik bir eğitim almak her zaman bir artı olacaktır.

İletişim Sanatları mezunları ne iş yapar?

İletişim Sanatları mezunları lisans hayatları boyunca birçok dalda eğitim görürler. Bölüm mezunları bilgilerini özellikle reklamcılık alanında kullanılırlar. Bu alanda çağdaş teknolojileri en iyi şekilde kullanmak esastır. Teknolojilerden faydalanarak kurumu ve tüketiciyi tanımaya çalışırlar. Analiz ettikleri kitleye uygun reklam projelerinin üretilmesi geliştirilmesi temel amaçlarıdır. Yaptıkları araştırmalar ve çalışmalarla kurum ve tüketici arasında kuvvetli bir bağ oluşmasını sağlarlar.

İletişim Sanatları mezunları reklamcılık dışında şirketlerin Halkla İlişkiler departmanında da görev alabilirler. Burada bağlı olduğu kurumu en iyi şekilde tanıtmak ve kitleyle iyi bir ilişki kurmak için çeşitli çalışmalar yürütürler.

İletişim Sanatları mezunları nerelerde çalışır?

İletişim Sanatları mezunlarının özel sektörde iş olanakları oldukça geniştir. Mezunlar kariyer seçimlerini genellikle medya ve reklamcılıktan yana kullanırlar. Özellikle medya kuruluşları ve reklam ajansları mezunların birincil çalışma sahalarıdır. Mezunlar için ikinci seçenek de şirketlerin halkla ilişkiler departmanıdır. Küçük, orta ve büyük çaplı şirketlerin birçoğu Halkla İlişkiler Uzmanına ihtiyaç duyar. Bölüm mezunları bu kurumlarda rahatlıkla iş bulabilirler. İletişim Sanatları mezunlarının kamuda iş olanakları mevcuttur. KPSS’ye girip yeterli puanı alarak çeşitli kamu kuruluşlarına başvuruda bulunabilirler. Ayrıca bazı kurumların özel giriş sınavları da bulunmaktadır. Her bölümde olduğu gibi İletişim Sanatları Bölümünde de akademik hayata girmek mümkündür. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayıp üniversitelerde akademisyenlik yapabilirler.

İletişim Sanatları Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

İletişim Sanatları Bölümü diğer bölümlerde olduğu gibi 4 yıl süren bir lisanstır. Mezun olmak için 240 AKTS'yi tamamlamaları gerekir. Bunun yanı sıra 40 günlük kurum dışı stajı da vardır. Bölümden mezun olduktan sonra ‘‘İletişim Sanatları Lisans Diploması’’ verilir. Mezun olan öğrencilerin alacağı unvan ise “Reklamcı ve Halkla İlişkiler Uzmanı” olur. Sahip olacakları bu unvan ile iş hayatına katılıp aktif olarak çalışabilirler. Ayrıca MYO okuyanlar DGS'ye girerek bu bölüme geçiş yapabilirler. İtişim Sanatları Bölümünde de Erasmus imkânı vardır. Öğrenciler bu fırsatı değerlendirerek hem başka ülkeleri ve kültürleri tanıyabilirler hem de yabancı dillerini geliştirebilirler. İyi bir yabancı dil seviyesi ise mezuniyet sonrasında iş bulma konusunda destek olacaktır.

İletişim Sanatları Bölümü dersleri nelerdir?

İletişim Sanatları Bölümü oldukça zengin içeriği olan bir ders havuzuna sahiptir. Bölümün dersleri genellikle iletişim ve reklam alanlarına yöneliktir. Seçmeli ders olarak da farklı yabancı dillerden sanatsal ve kültürel derslere kadar birçok seçenek mevcuttur. Bölümde okutulan zorunlu derslerden bazıları şunlardır:

Tasarım Atölyesi

Bilgisayar

Sanat Tarihi

Sosyoloji

İletişim Bilimi

Pazarlamanın Temel İlkeleri

Genel Psikoloji

Halkla İlişkiler Temel Kavram ve İlkeleri

Yabancı Dil

Yaratıcı Düşünce

Reklamcılığa Giriş

İletişim Sanatları Bölümü, ders dışında konferans ve seminer gibi etkinliklerle öğrencilere kariyer hayatları için yol göstermektedir. Bu tarz etkinlikler öğrencilerin donanımlı bir şekilde mezun olmalarına da olanak tanır. Bu söyleşiler aynı zamanda sektördeki en son gelişmelerden ve bilimsel çalışmalardan öğrencileri haberdar eder.