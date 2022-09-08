EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Meslek Rehberi
  4. İletişim Sanatları mezunları ne iş yapar? İletişim Sanatları Bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

İletişim Sanatları mezunları ne iş yapar? İletişim Sanatları Bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

08.09.2022 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İletişim Sanatları öğrencileri, üniversite dönemleri boyunca davranış bilimleri, reklamcılık gibi birçok alanda ders görürler. Hem reklamcı hem de hakla ilişkiler mezunu olarak çalışabilirler. Peki, İletişim Sanatları mezunları ne iş yapar? İletişim Sanatları Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir?

İletişim Sanatları mezunları ne iş yapar? İletişim Sanatları Bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

İnternet ve sosyal medya çağında reklamcılık sektörü yerini gün geçtikçe sağlamlaştırıyor. Bu alanda yetkin kişiler yetiştiren bölümlerden birisi de İletişim Sanatları Bölümüdür. Farklı alanlarda bilgi sahibi olan öğrencilerin mezuniyetten sonra çalışabilecekleri alan oldukça geniştir. İş imkânları açısından pek çok kapı açan bölüme talep her geçen gün artmaktadır.

İletişim Sanatları Bölümü nedir?

Sosyal medyanın ve internetin gitgide hayatımıza nüfuz etmesi, iletişim ve tüketim kavramlarının önemini daha çok artırmıştır. Bu durum da direkt olarak pazarlama ve reklamcılık sektörlerini etkilemiştir. Böyle bir çağda İletişim Sanatları daha sık tercih edilmeye başladı.

İletişim Sanatları Bölümü, tüm görsel iletişim sahalarını kapsar. Bir bilim dalı olarak anılan bu bölüm, medya ve reklamcılığın kalbini oluşturur. Yönetmenlerden grafik tasarımcılara, fotoğrafçılardan metin yazarlarına kadar birçok kişi bu alanda mesleğini icra eder. Sanat tarihi, sosyoloji ve bilgisayar gibi pek çok alana dair dersler görürler. Özellikle medya şirketleri, İletişim Sanatları mezunları için büyük bir iş kapısıdır.

Dijital çağın başlaması ile reklamcılık ve pazarlama sektörü kökten bir değişime uğradı. Artık geleneksel pazarlama koltuğunu terk etti. Bu da demek oluyor ki çağ değişiyor ve bu çağa ayak uydurmak için farklı şeyler öğrenmek gerekiyor. İletişim Sanatları Bölümü, her zaman güncele tutunarak çağa uygun öğrenciler yetiştirir. Özellikle çağdaş teknolojileri kullanmasını bilen mezunlar, sektörde aranılan kişi olabilirler. Trendlerin sürekli değiştiği ve teknolojinin her geçen gün geliştiği dünyada akademik bir eğitim almak her zaman bir artı olacaktır.

Görsel İletişim Tasarımı mezunları ne iş yapar? Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?Görsel İletişim Tasarımı mezunları ne iş yapar? Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

İletişim Sanatları mezunları ne iş yapar?

İletişim Sanatları mezunları lisans hayatları boyunca birçok dalda eğitim görürler. Bölüm mezunları bilgilerini özellikle reklamcılık alanında kullanılırlar. Bu alanda çağdaş teknolojileri en iyi şekilde kullanmak esastır. Teknolojilerden faydalanarak kurumu ve tüketiciyi tanımaya çalışırlar. Analiz ettikleri kitleye uygun reklam projelerinin üretilmesi geliştirilmesi temel amaçlarıdır. Yaptıkları araştırmalar ve çalışmalarla kurum ve tüketici arasında kuvvetli bir bağ oluşmasını sağlarlar.

İletişim Sanatları mezunları reklamcılık dışında şirketlerin Halkla İlişkiler departmanında da görev alabilirler. Burada bağlı olduğu kurumu en iyi şekilde tanıtmak ve kitleyle iyi bir ilişki kurmak için çeşitli çalışmalar yürütürler.

İletişim Sanatları mezunları nerelerde çalışır?

  1. İletişim Sanatları mezunlarının özel sektörde iş olanakları oldukça geniştir. Mezunlar kariyer seçimlerini genellikle medya ve reklamcılıktan yana kullanırlar. Özellikle medya kuruluşları ve reklam ajansları mezunların birincil çalışma sahalarıdır.
  2. Mezunlar için ikinci seçenek de şirketlerin halkla ilişkiler departmanıdır. Küçük, orta ve büyük çaplı şirketlerin birçoğu Halkla İlişkiler Uzmanına ihtiyaç duyar. Bölüm mezunları bu kurumlarda rahatlıkla iş bulabilirler.
  3. İletişim Sanatları mezunlarının kamuda iş olanakları mevcuttur. KPSS’ye girip yeterli puanı alarak çeşitli kamu kuruluşlarına başvuruda bulunabilirler. Ayrıca bazı kurumların özel giriş sınavları da bulunmaktadır.
  4. Her bölümde olduğu gibi İletişim Sanatları Bölümünde de akademik hayata girmek mümkündür. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayıp üniversitelerde akademisyenlik yapabilirler.
İletişim Tasarımı mezunları ne iş yapar? İletişim Tasarımı bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?İletişim Tasarımı mezunları ne iş yapar? İletişim Tasarımı bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

İletişim Sanatları Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

İletişim Sanatları Bölümü diğer bölümlerde olduğu gibi 4 yıl süren bir lisanstır. Mezun olmak için 240 AKTS'yi tamamlamaları gerekir. Bunun yanı sıra 40 günlük kurum dışı stajı da vardır. Bölümden mezun olduktan sonra ‘‘İletişim Sanatları Lisans Diploması’’ verilir. Mezun olan öğrencilerin alacağı unvan ise “Reklamcı ve Halkla İlişkiler Uzmanı” olur. Sahip olacakları bu unvan ile iş hayatına katılıp aktif olarak çalışabilirler. Ayrıca MYO okuyanlar DGS'ye girerek bu bölüme geçiş yapabilirler. İtişim Sanatları Bölümünde de Erasmus imkânı vardır. Öğrenciler bu fırsatı değerlendirerek hem başka ülkeleri ve kültürleri tanıyabilirler hem de yabancı dillerini geliştirebilirler. İyi bir yabancı dil seviyesi ise mezuniyet sonrasında iş bulma konusunda destek olacaktır.

İletişim Sanatları Bölümü dersleri nelerdir?

İletişim Sanatları Bölümü oldukça zengin içeriği olan bir ders havuzuna sahiptir. Bölümün dersleri genellikle iletişim ve reklam alanlarına yöneliktir. Seçmeli ders olarak da farklı yabancı dillerden sanatsal ve kültürel derslere kadar birçok seçenek mevcuttur. Bölümde okutulan zorunlu derslerden bazıları şunlardır:

  • Tasarım Atölyesi
  • Bilgisayar
  • Sanat Tarihi
  • Sosyoloji
  • İletişim Bilimi
  • Pazarlamanın Temel İlkeleri
  • Genel Psikoloji
  • Halkla İlişkiler Temel Kavram ve İlkeleri
  • Yabancı Dil
  • Yaratıcı Düşünce
  • Reklamcılığa Giriş

İletişim Sanatları Bölümü, ders dışında konferans ve seminer gibi etkinliklerle öğrencilere kariyer hayatları için yol göstermektedir. Bu tarz etkinlikler öğrencilerin donanımlı bir şekilde mezun olmalarına da olanak tanır. Bu söyleşiler aynı zamanda sektördeki en son gelişmelerden ve bilimsel çalışmalardan öğrencileri haberdar eder.

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı mezunları ne iş yapar? Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı mezunları ne iş yapar? Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Astronomi ve uzay bilimleri mezunları ne iş yapar? Astronomi ve uzay bilimleri mezunları ne iş yapar?
Bakan Özer yeni dönemi işaret ederek velilere seslendir! "Artık hiçbir ilişkiniz olmayacak"Bakan Özer yeni dönemi işaret ederek velilere seslendir! "Artık hiçbir ilişkiniz olmayacak"
YKS ek yerleştirme tercih tarihleri belli olduYKS ek yerleştirme tercih tarihleri belli oldu
Anahtar Kelimeler:
İletişim İletişim Sanatları üniversite iş imkanları tercih dönemi üniversite tercih
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı

KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı

YKS ek tercih işlemi nasıl yapılır?

YKS ek tercih işlemi nasıl yapılır?

2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır?

2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır?

YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayınlandı mı?

YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayınlandı mı?

İlginizi Çekebilir

Kabızlığın en büyük nedeni! Dikkat etmezseniz...

Kabızlığın en büyük nedeni! Dikkat etmezseniz...

İstanbul'u terk edip bambaşka bir hayat kurdu! İşte Popstar Abidin'in son hali

İstanbul'u terk edip bambaşka bir hayat kurdu! İşte Popstar Abidin'in son hali

PARTNER
Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Mega Eylül indirimleri! Dünyaca ünlü markaların saatlerinde büyük fırsat

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Ev hapsinde dayanamayıp...

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi! Ev hapsinde dayanamayıp...

Bluzunun dekoltesi yetmedi! Şortunun düğmesini açtı

Bluzunun dekoltesi yetmedi! Şortunun düğmesini açtı

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.