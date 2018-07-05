İlgiden ne yapacaklarını şaşırdılar! Bu kez de tırnaklardan süt fışkırttılar

Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan Nail Sunny adındaki tırnak tasarım salonu ilginç tasarımlarına bir yenisini daha ekledi. Yeni tırnak tasarımı için bol miktarda oje, tutkal, süt, pipet ve bol 'sabır' kullanıldı.

Videonun altına çok sayıda yorum yapıldı. Yapılan yorumlar arasında 'Bunu neden yapmalıyım?, 'Ne kadar çok boş vaktiniz var!', Bunu yapmanızdaki amaç ne?' şeklinde yorumlar yapıldı.

Az sayıda kişi ise bu tasarımları yapan kişilerin ne kadar yetenikli olduğunu yazdı.