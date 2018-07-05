KADIN

İlgiden ne yapacaklarını şaşırdılar! Bu kez de tırnaklardan süt fışkırttılar

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
BAKIM HABERLERİ  | 05.07.2018 10:07 | Son Güncelleme

Rusya merkezli tırnak salonu Nail Sunny, yaptığı tırnak tasarımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Gördükleri yoğun ilgi nedeniyle hemen hemen her gün ilginç bir tasarım yayınlayan tırnak salonu bu kez inek memesi görünümlü tırnak tasarladı. Binlerce kişi tasarım salonu için 'ne kadar çok boş vaktiniz var' yorumunda bulundu.

İlgiden ne yapacaklarını şaşırdılar! Bu kez de tırnaklardan süt fışkırttılar

Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan Nail Sunny adındaki tırnak tasarım salonu ilginç tasarımlarına bir yenisini daha ekledi. Yeni tırnak tasarımı için bol miktarda oje, tutkal, süt, pipet ve bol 'sabır' kullanıldı.

Videonun altına çok sayıda yorum yapıldı. Yapılan yorumlar arasında 'Bunu neden yapmalıyım?, 'Ne kadar çok boş vaktiniz var!', Bunu yapmanızdaki amaç ne?' şeklinde yorumlar yapıldı.

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Az sayıda kişi ise bu tasarımları yapan kişilerin ne kadar yetenikli olduğunu yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
tırnak tasarımı Nail Sunny

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