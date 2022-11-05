HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İlginç anlar! Sarıgül, 'Çiftçi traktör alamıyor' dedi, yetkili 'Traktör yetiştiremiyoruz' sözleriyle yanıt verdi

İlginç anlar! Sarıgül, 'Çiftçi traktör alamıyor' dedi, yetkili 'Traktör yetiştiremiyoruz' sözleriyle yanıt verdi

05.11.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da Teknotarım 22 Tarım Fuarı'nı ziyaret ederek incelemede bulunan Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül'ün açıklama yaptığı sırada ilginç anlar yaşandı. Sarıgül konuşurken "Çiftçi traktör alamıyor" diyerek pahalı olduğunu söyledi. O sırada Sarıgül'ün yanına gelen bir firma yetkilisi ise traktör satmaya yetişemediklerini belirterek çok talep olduğunu ifade etti.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün Manisa'da ziyaret ettiği tarım fuarı sırasında ilginç anlar yaşandı. Traktörün direksiyona geçerek açıklama yapan Sarıgül, pahalı olduğunu belirterek çiftçinin alamadığını öne sürdü. O sıralarda yanına gelen bir yetkili ise tam tersi ifadeler kullandı...

Manisa'da ziyaretler ve incelemelerde bulunan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül 16'ncı kez kapılarını açan Manisa Teknotarım 22 Fuarı'nı gezerek incelemelerde bulundu.

"TRAKTÖR ÇİFTÇİYE, ÇİFTÇİ TRAKTÖRE BAKIYOR"

Satışa çıkarılan traktörlerin birinin direksiyonuna geçerek açıklamalarda bulunan Sarıgül, "Manisa tarım fuarını gezdim. Hem sevindim hem üzüldüm. Sevindim, teknoloji çok ileri ama ne yazık ki çiftçilerimiz sadece bakıyor ve alamıyor. Traktör çiftçilerimize, çiftçilerimiz traktöre bakıyor, alamıyorlar. Pahalı. İstiyorum ki her çiftçimiz bu traktöre ulaşsın ve traktörü rahatlıkla alsın. Çiftçilerimize alım desteği verirsek fiyatları daha da aşağıya düşürürüz" dedi.

AW752107_01

YETKİLİ İSİM: TRAKTÖR SATMAYA YETİŞEMİYORUZ

Sarıgül'ün açıklaması üzerine traktörün yanına gelen tarım firmasının yetkilisi Osman Çimenoğlu, "Biz şu an traktör satmaya yetiştiremiyoruz. Çiftçilerden yoğun talep var. Şu an çiftçilerimiz almak için traktör bulamıyor. Herkeste bir talep var. Bilmiyorum İstanbul'dan Ankara'dan nasıl gözüküyor ama burası bir tarım şehri. Türkiye'nin en büyük tarım şehirlerinden birisi. Geçen sene bu fuarda 104 traktör sattık bu sene firma destekleseydi bizi yine 100'ün üzerinde satardık. Şu an çiftçiye çok uygun ve inanılmaz bir kredi veriliyor. Piyasa eleştirmek gibi olmasın sizi ama şu an traktör almak isteyen herkes traktör alabiliyor. 10 dönüm tarlası olan ÇKS kaydı olan herkese traktör veriliyor. Mazot desteği de veriliyor. Pandemiyle birlikte herkes tarımın en değerli konu olduğunu anladı. Devlet olarak çiftçiye inanılmaz destek veriliyor. Derlerse ki destek yok orada bir sıkıntı vardır" dedi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İş insanı Dilek Ertek 11 gündür aranıyor!İş insanı Dilek Ertek 11 gündür aranıyor!
'Sadece oturdum maaşımı aldım' 42 işçinin hayatını kaybettiği facia...'Sadece oturdum maaşımı aldım' 42 işçinin hayatını kaybettiği facia...
Cumhurbaşkanımızı 03.50 gibi aradımCumhurbaşkanımızı 03.50 gibi aradım
Anahtar Kelimeler:
Manisa Mustafa Sarıgül traktör

En Çok Okunan Haberler

AB ülkesi geri adım attı! Rusya'ya yönelik yaptırımlar kaldırıldı

AB ülkesi geri adım attı! Rusya'ya yönelik yaptırımlar kaldırıldı

Taraftarın tepkisiyle karşılaşan Mansur Yavaş'tan ses getirecek karşılık!

Taraftarın tepkisiyle karşılaşan Mansur Yavaş'tan ses getirecek karşılık!

İsteme gününü beklemedi... 3 gündür tanıdığı Cumali'ye kaçtı! 18 yaşındaki kızını görünce inanamadı "İkisinin arasında sıkışmış"

İsteme gününü beklemedi... 3 gündür tanıdığı Cumali'ye kaçtı! 18 yaşındaki kızını görünce inanamadı "İkisinin arasında sıkışmış"

Jesus suratına bile bakmadı! F.Bahçe'nin yıldızı ligin dibindeki takıma gidiyor

Jesus suratına bile bakmadı! F.Bahçe'nin yıldızı ligin dibindeki takıma gidiyor

O ülke Türkiye'yi konuşuyor! Gemiyle gitmesi 1,5 ay sürdü

O ülke Türkiye'yi konuşuyor! Gemiyle gitmesi 1,5 ay sürdü

Kılıçdaroğlu çok net konuştu: İsimlerini tek tek sayacağım

Kılıçdaroğlu çok net konuştu: İsimlerini tek tek sayacağım

İlginizi Çekebilir

Güçlü tırnaklara sahip olmanın ipuçları!

Güçlü tırnaklara sahip olmanın ipuçları!

Çok dikkatli olun: Metabolizmayı bitiriyor

Çok dikkatli olun: Metabolizmayı bitiriyor

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Apandisit için hastaneye gitti doğum yaptı!

Apandisit için hastaneye gitti doğum yaptı!

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.