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İlginç hastalık: 2 ayda bir içmeden sarhoş oluyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.08.2020 09:27 | Son Güncelleme

İçki içmemesine rağmen iki ayda bir sarhoş olan Belçikalı adama doktorlar tarafından otomatik bira fabrikası sendromu teşhisi kondu. Midedeki mikroplar tarafından karbonhidratın alkole dönüşerek kandaki alkol seviyesini ekstrem ölçüde artıran bu sendromun tedavisinde ise dışkı nakli kullanılıyor.

İlginç hastalık: 2 ayda bir içmeden sarhoş oluyor

Belçika’da yaşayan ve ismi açıklanmayan 47 yaşında bir adam, bir damla içki içmemesine rağmen kendini aralıklarla sarhoş hissettiğini fark etti.

Ghent Üniversitesi Hastanesi’ndeki doktorlar tarafından kendisine oldukça nadir görülen ve bir mide fermentasyon sendromu olan ‘otomatik bira fabrikası sendromu’ teşhisi kondu.

Oldukça nadir görülen bu sendromda karbonhidrat yönünden zengin yiyeceklerden sonra midede alkol üretimi gerçekleşiyor.

Başlangıçta Belçikalı hastaya düşük karbonhidratlı besinler ve antimikotik ilaçlar verildi; ancak fayda etmedi. İkinci seçenek olarak doktorlar sağlıklı bir donörden dışkı örneği alarak hastanın midesine yerleştirdiler.

Vücutta etkisiz veya hatalı çalışan bakterileri, düzgün çalışan mikroplarla değiştirmek için yapılan dışkı nakilleri, giderek daha yaygın kullanılıyor. Bu yöntem, kanser hastalarının yanı sıra C. Diff enfeksiyonu olan kişilerin tedavisinde de kullanımı araştırılan bir prosedür.

Bu prosedür doğrudan kolona ya da kişinin burnundan girerek boğazından gastrointestinal sisteme giden tüpler aracılığı ile uygulanıyor. Diğer bir kullanım yöntemi ise dışkı örneğinin dondurulup kurutulmasından sonra hasta tarafından hap gibi yutulması.

Dışkı naklinden sonra kendini daha iyi hisseden Belçikalı hastanın nakil işleminden 34 ay sonra gerçekleştirilen kontrolünde, semptomların devam etmediği doğrulandı.
Otomatik bira fabrikası sendromu bazılarının kulağına komik gelse de, bu durumun sağlık açısından önemli etkileri var. Kandaki alkol seviyesinin yükselmesi sarhoşluk hissinin haricinde karaciğer fonksiyonlarında bozulmaya ve etanol zehirlenmesine yol açabilir. Otomatik bira fabrikası sendromu diyabet, obezite gibi hastalıkları olan kişilerde daha yaygın olmasına rağmen, sağlıklı kişilerde de görülebilir.

Bu sendroma neyin yol açtığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, gastrointestinal sistemde ‘iyi’ olarak adlandırılan bir mikrobiyotadan kaynaklanmaktadır.

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