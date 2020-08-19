İlginç hastalık: 2 ayda bir içmeden sarhoş oluyor

Belçika’da yaşayan ve ismi açıklanmayan 47 yaşında bir adam, bir damla içki içmemesine rağmen kendini aralıklarla sarhoş hissettiğini fark etti.

Ghent Üniversitesi Hastanesi’ndeki doktorlar tarafından kendisine oldukça nadir görülen ve bir mide fermentasyon sendromu olan ‘otomatik bira fabrikası sendromu’ teşhisi kondu.

Oldukça nadir görülen bu sendromda karbonhidrat yönünden zengin yiyeceklerden sonra midede alkol üretimi gerçekleşiyor.

Başlangıçta Belçikalı hastaya düşük karbonhidratlı besinler ve antimikotik ilaçlar verildi; ancak fayda etmedi. İkinci seçenek olarak doktorlar sağlıklı bir donörden dışkı örneği alarak hastanın midesine yerleştirdiler.

Vücutta etkisiz veya hatalı çalışan bakterileri, düzgün çalışan mikroplarla değiştirmek için yapılan dışkı nakilleri, giderek daha yaygın kullanılıyor. Bu yöntem, kanser hastalarının yanı sıra C. Diff enfeksiyonu olan kişilerin tedavisinde de kullanımı araştırılan bir prosedür.

Bu prosedür doğrudan kolona ya da kişinin burnundan girerek boğazından gastrointestinal sisteme giden tüpler aracılığı ile uygulanıyor. Diğer bir kullanım yöntemi ise dışkı örneğinin dondurulup kurutulmasından sonra hasta tarafından hap gibi yutulması.