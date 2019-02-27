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İlham veren kadınlarda bugün! Kadınların elinden dünyaya ihraç ediliyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2019 11:32 | Son Güncelleme

Muğla'nın dünyaca ünlü mermerinin atıkları, kadınların elinde mozaiğe dönüşürken banyo, dış cephe, tavan ve duvar kaplamaları için kullanılıyor. Mozaiklerin ABD başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç edilmesiyle ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

İlham veren kadınlarda bugün! Kadınların elinden dünyaya ihraç ediliyor

Muğla'nın en önemli sanayi kollarından ve yeraltı zenginliklerinden mermerin atıkları dahi ülke ekonomisine değer katıyor.

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Kentte faaliyet gösterilen firmalardan birinin yetkilileri, bunu çoğu kadın olan çalışanlarla gerçekleştiriyor. Fabrikadaki 24 kadın işçi, bunun için azim, disiplin ve titizlikle çalışıyor. Kadınların ellerinde şekillenen mozaik; banyo, dış cephe, tavan ve duvar kaplamalarında kullanılıyor ve ABD, İspanya, Fransa ile İngiltere'ye ihraç ediliyor.

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Fabrikanın ortaklarından Celil Eren, mermer ocaklarından çıkan atık malzemeleri değerlendirdiklerini belirterek, atık ürünlere dekoratif görünüm kazandırdıklarını söyledi.

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Eren, "Üretime kadınlarımızın eli daha yatkın. Aldığımız verimden memnunuz. 36 personelimizin 24'ü kadın. İhracatımızın yüzde 90'ını ABD'ye, diğer bölümünü ise İspanya, Fransa ve İngiltere'ye yapıyoruz. Aynı zamanda turistik işletmelerin de ihtiyacını karşılıyoruz. Mozaik, dekoratif olması ve mikrop barındırmaması nedenleriyle tercih ediliyor.

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ABD'de genellikle 400 bin dolarlık evlerde kullanılıyor" diye konuştu.Fabrikada üretim şefi olarak görev yapan Gülşen İntepe ise "Kadınlarımız ham maddelerin kesimi ve diziminden birçok çalışma yapıyorlar. Kendileri görevlerini en iyi şekilde yerine getiriyorlar" dedi.

Kaynak: DHA

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