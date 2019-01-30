İlik bekleyen Sonat için Türkiye Kızılay’a akın etti

Antalya’da Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) hastalığıyla 4 yıldır savaşan 14 yaşındaki Sonat Emre Özcan’ın yaşama tutunabilmesi adına gerekli olan ilik nakli için Türkiye’nin dört bir yanından kan bağışında bulunuldu. Şu ana kadar 17 bine yakın bağışta bulunulduğunu belirten anne Sinem Güney Kuru, "Doktorlar, yemek yiyecek fırsat bulamadıklarını, Kızılay tarihinde ilk defa böyle bir şey yaşadıklarını söyledi" dedi.

4 yıl önce baş dönmesi ve ağrı şikayetiyle gittiği hastanede yüksek riskli ALL hastası olduğunu öğrenen Sonat Emre Özcan’ın hayatı, hastane koridorlarında geçiyor. Daha önce kemoterapi ve ilaç tedavisi gören Özcan’ın hastalığı uygun ilik bulunamadığı için hastalığı son günlerde nüksetti. Hastanede müşahede altına alınan Özcan, hayata tutunabilmesi için gerekli iliği dört gözle bekliyor.

Türkiye, Sonat için Kızılay’a akın etti

60 gün içerisinde ilik nakli olması belirtilmesinin ardından geçen 10 gün sonra adeta gün saymaya başlayan Sonat Emre Özcan ve annesi Sinem Güney Kuru’nun umutlarıysa, İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) yaptığı haber sonrası tekrar yeşerdi. Haberin ardından Türkiye’nin farklı noktalarından vatandaşlar, Sonat’a ilik nakli uyumunun tespiti için kan vermek istedi. Şu ana kadar 17 bine yakın bağış toplandığı belirtildi.