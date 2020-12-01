İlişkiler bitiyor... Akrep Burcu Aralık 2020 Aylık Burç Yorumu (23 Ekim - 21 Kasım)

1 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren kendi duygularınıza, kendi isteklerinize ve her anlamda daha fazla "ben" duygusuna odaklanabilirsiniz. Gizli hırslar ve inatlaşmalar çalışabilir. Bu süreçte karşınızdakileri yaralamaktan kaçınmalı, yaşamda büyük sözler sarf etmemeye özen göstermelisiniz. Finansal karmaşalar bu süreçte sizi gereğinden fazla stres ve kaygıya götürebilir. Başarılar ise yüksek bir tatminiyet ve başarı hissini getirebilir.

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Aralık ayı akrep burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Ekim - 21 Kasım tarihleri arasında doğan akrep burçlarını bu ay neler bekleyecek? Akrep burcunu 2020 Aralık yorumu nda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında akrep burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Aralık aylık burçlarda akrep burcu nda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Akrep Burcu Aralık aylık burç yorumu...

14 Aralık'ta Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Özellikle maddi kazanımlarla ilgili size yeni kapıları açan bu tarih ve civarı günler, cesareti ve maddi-manevi güçlenmeyi getiriyor olacak. Keyfi ve gerekli harcamaları dengeye oturtmaya çalışabilirsiniz. Sorumluluklarınız ve görevler iç içe geçebilir veya karışabilir.

15 Aralık'ta Venüs Yay burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren riskli yatırımlar, şans oyunları ve çekilişler, borsa gibi alternatif yollu kazanç ve kayıplar daha sık önünüze gelebilir. Gökyüzüne etkilerine göre ayın ikinci yarısında daha fazlasını ararken elinizdekinden olabilirsiniz, dikkat. Beklemediğiniz ve aklınızdan geçmeyen yerlerden ise sürpriz hediyeler, kazançlar söz konusu olabilir.

21 Aralık'ta Güneş Oğlak burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren hayata ve kişilere mantık penceresinden ele alacaksınız. Hayatı, her türlü durumu kendi bildiğiniz, kendi istediğiniz gibi yönetme tuzağına düşmeyin. Özellikle iş ortamında, ego savaşları karşılıklı yaralara sebebiyet verebilir. Açık iletişim kurmaya, iğneliyici sözlerden uzak kalmaya çalışın.

30 Aralık'ta Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarı günlerde iş hayatınız ve mesleğinizle ilgili sarf ettiğiniz emeğin ödülünü alabilirsiniz. Bugünler karşınıza yeni kişileri getirebilir. Fakat ayın geri kalan kısmını potansiyel durumları reddederek, değiştirerek ilerleyebilirsiniz.

