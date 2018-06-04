İlişkilerimizde uzak durmamız gereken 4 zehirli davranış

Farkında olmadan bu davranışları hepimiz uyguluyoruz veya maruz kalıyoruz. İçindeyken bize normal gelen ve yaparken haklı olduğumuzu düşündüğümüz bu davranışlar aslında o ilişkiyi zayıflatmamıza ve hatta kaybetmemize neden olabiliyor. İşin daha da dramatik tarafı, hiçbiri diğerinden masum olmayan bu davranışlar birbirlerini tetikliyorlar. Bu 4 zehirli davranışı Fernando Lopez söyle isimlendiriyor.
Her zaman karşı tarafla ilgili bazı memnuniyetsizliklerimiz olabilir. Diğer taraftan, memnuniyetsizlikle eleştirme arasında ince bir çizgi vardır. Memnuniyetsizlik, karşı tarafın belirli bir eyleminden duyulan rahatsızlığı içerirken; eleştirme karşıdaki kişinin kişiliğini ele alır. Yani eyleme değil, kişiye, kişinin karakterine odaklanır.
Eleştire / suçlama kadar zehirli olan ve ilişkilerimizi zayıflatan veya bazen bozan bir diğer zehirli davranış şekli ise savunmaya geçmedir. Bu içlerinde en masum görünen zehirli davranıştır. Bundan dolayı da yaparken ilişkimize ve dolayısıyla kendimize verdiğimiz zararın farkında olmayız. Savunma davranışı otomatik olarak eleştirme/suçlama davranışını tetikler. Dikkatli gözlemlerseniz, bazı ilişkilerinizde sürekli bu iki rolden birini almakta olduğunuzu farkedebilirsiniz. Savunma aslında temelinde suçlamayı içerir, çünkü farkında olmadan “suçlu ben değilim” derken aslında karşı tarafa “suçlu sensin” mesajını ima ederiz ki araştırmalar bu yaklaşımın bireylere ve ilişkilerine fayda getirmediğini gösteriyor.
Küçümseme / alay etme, zehirli davranışlar içinde en zarar verici olandır. Çünkü bireyin ruhsal ve fiziksel sağlığına ciddi zararlı etkileri bulunuyor. Bu başlık altında, şakayla karışık alay etme, söylenme, bıkkınlık ifadeleri, isim takma, imalı konuşmalar, üstünlük taslama ve mobbing girebiliyor.
Bu davranış da ilişkileri zayıflatma ve hatta bitirme konusunda diğerleri kadar zehirli bir davranış şekli. Kendini geri çekme, iletişimi koparma, konuşmama, duygu ve düşünceleri açıklamama bu başlık altına giriyor. Genellikle bireylerin ilişkilerinde bu davranışı seçmeden önce diğer 3 davranışı sergilediklerini veya maruz kaldıklarını görüyoruz. Yani duvar örmeye genellikle ilişkideki zehirli durumun temizlenememesi durumunda rastlanabiliyor. Oysa duvar örme devam ettikçe örneğin karşı tarafta küçümseme / alay etme davranışı daha da fazla tetikleniyor.
İlişkilerimizde zehirli davranışlarımızı temizlemenin ilk adımı durumu fark etmekle başlıyor. Zorlandığınız, problemli giden bir ilişkinin içinde olduğunuzda, kendinize sormanız gereken ilk soru “Ben hangi zehirli davranışı sergiliyor olabilirim ve hangi zehirli davranışa maruz kalıyorum?”
Bunun farkındalığını takiben, bu kişiyle olan bundan sonraki dönemde kurduğunuz iletişimde şu
5 maddeye odaklanın.
1.Somut bir bağlam üzerinden konuşun (yer, zaman v.b.)
2. Kişiye değil, olan olaya yönelik objektif gözleminizi ifade edin.
3. “Sen” dili yerine “ben” ve “biz” dillerini kullanın.
4. Olayın sizin veya durum üzerindeki etkisini ifade edin.
5.Bundan sonra böyle olmaması için birlikte nasıl bir çözüm getirebileceğinizi sorun.
Sevgiyle kalın,
Kişisel gelişiminiz için her zaman bizi arayabilirsiniz
Kariyer ve Yönetici Koçu Yeşim Yerli
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