İlişkilerimizde uzak durmamız gereken 4 zehirli davranış

Farkında olmadan bu davranışları hepimiz uyguluyoruz veya maruz kalıyoruz. İçindeyken bize normal gelen ve yaparken haklı olduğumuzu düşündüğümüz bu davranışlar aslında o ilişkiyi zayıflatmamıza ve hatta kaybetmemize neden olabiliyor. İşin daha da dramatik tarafı, hiçbiri diğerinden masum olmayan bu davranışlar birbirlerini tetikliyorlar. Bu 4 zehirli davranışı Fernando Lopez söyle isimlendiriyor.

1.ELEŞTİRME / SUÇLAMA

Her zaman karşı tarafla ilgili bazı memnuniyetsizliklerimiz olabilir. Diğer taraftan, memnuniyetsizlikle eleştirme arasında ince bir çizgi vardır. Memnuniyetsizlik, karşı tarafın belirli bir eyleminden duyulan rahatsızlığı içerirken; eleştirme karşıdaki kişinin kişiliğini ele alır. Yani eyleme değil, kişiye, kişinin karakterine odaklanır.

2.SAVUNMAYA GEÇME

Eleştire / suçlama kadar zehirli olan ve ilişkilerimizi zayıflatan veya bazen bozan bir diğer zehirli davranış şekli ise savunmaya geçmedir. Bu içlerinde en masum görünen zehirli davranıştır. Bundan dolayı da yaparken ilişkimize ve dolayısıyla kendimize verdiğimiz zararın farkında olmayız. Savunma davranışı otomatik olarak eleştirme/suçlama davranışını tetikler. Dikkatli gözlemlerseniz, bazı ilişkilerinizde sürekli bu iki rolden birini almakta olduğunuzu farkedebilirsiniz. Savunma aslında temelinde suçlamayı içerir, çünkü farkında olmadan “suçlu ben değilim” derken aslında karşı tarafa “suçlu sensin” mesajını ima ederiz ki araştırmalar bu yaklaşımın bireylere ve ilişkilerine fayda getirmediğini gösteriyor.