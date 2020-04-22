İlişkiye renk katacak en ilginç fantezi türleri! Aynaya bakarak...

Ülkemizde toplumsal durumların getirisi olarak cinsellik, mahremiyet kabul edilir ve konuşması ayıp olan konuların başında bayrak sallar. İnsanoğluna bir konuyu konuşmak ayıp-yasak derseniz; bu konu onun için daha cazip hale gelir. Partneriyle cinsellik konusunda konuşamayanlar kendi kafasındaki ilginç fantezileri ile konuya bambaşka bir boyut getirirler. İşte, dünya genelinde kadın ve erkeklerin aklından en çok geçen fanteziler:
UÇAK FANTEZİSİ
Toplumsal alanlarda yapılan seks fikrinin yanı sıra uçak fantezi bambaşka bir boyuttur. Uçak tuvaletinin küçük ve dar bir alan olduğunu hesaba katmanızda fayda var. Bir de uçağın tuvaletini kullanmak için uzun mesafeli uçuşları tercih etmek daha iyi bir seçim olacaktır.
SİNEMA SALONU FANTEZİSİ
Kamuya açık alanlarda seks yapma fikrinden bahsetmiştik ama sinema salonları için ayrıca bir başlık açmak gerekiyor. Sinema salonlarının yataklı oluşu ve sevgili koltukları konseptlerinin bulunması bu fanteziyi akıllara getiriyor.
AYNA FANTEZİSİ
Kişilerin kendini seks sırasında izleme arzusu bilinçaltının fantezi konusundaki en büyük yansımasıdır. Yatak odalarının büyük çoğunda aynaların bulunma nedeni bu olabilir mi? Ayna fantezisine ek olarak; kişilerin birbirinizi izlemesi de düşünmeye değer!
YABANCI FANTEZİSİ
İlişkinin monotonlaştığını düşünenler ve flört dönemindeki heyecanını özleyenler için partnerlerin birbiriyle yeniden tanıştıkları bir fantezi hikayesi kurgulanabilir. İki yabancının yeni tanışma düşüncesi oldukça heyecan verici olacaktır.
VİDEOYA KAYDETME FANTEZİSİ
Cinsel içerikli video izlemek kesinlikle en yaygın fantezilerden biridir. Söz konusu videodaki kişilerin kendisi olduğunu bilmek ya da düşünmek kişiler için oldukça ateşli bir fantezi.
ÜÇÜNCÜ FANTEZİSİ
Çiftlerin kıskançlık sınırlarını altüst eden ve fantezilerin belki de en uç noktası; üçüncü kişi fikridir. En çok merak edilen ve kişilerin aklından en çok geçen üçüncü kişi fantezisi partnerlerin arasını bozabilecek kritik bir çizgidir.
OYUNCAK FANTEZİSİ
Seks oyuncakları en çok bilinen seks fantezilerinden bir tanesi. Göz bağlama, kelepçe ve kartlar gibi oyuncaklar, tamamen hayal gücüne göre çeşitlendirilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum