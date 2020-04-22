İlişkiye renk katacak en ilginç fantezi türleri! Aynaya bakarak...

Ülkemizde toplumsal durumların getirisi olarak cinsellik, mahremiyet kabul edilir ve konuşması ayıp olan konuların başında bayrak sallar. İnsanoğluna bir konuyu konuşmak ayıp-yasak derseniz; bu konu onun için daha cazip hale gelir. Partneriyle cinsellik konusunda konuşamayanlar kendi kafasındaki ilginç fantezileri ile konuya bambaşka bir boyut getirirler. İşte, dünya genelinde kadın ve erkeklerin aklından en çok geçen fanteziler:

UÇAK FANTEZİSİ

Toplumsal alanlarda yapılan seks fikrinin yanı sıra uçak fantezi bambaşka bir boyuttur. Uçak tuvaletinin küçük ve dar bir alan olduğunu hesaba katmanızda fayda var. Bir de uçağın tuvaletini kullanmak için uzun mesafeli uçuşları tercih etmek daha iyi bir seçim olacaktır.

SİNEMA SALONU FANTEZİSİ

Kamuya açık alanlarda seks yapma fikrinden bahsetmiştik ama sinema salonları için ayrıca bir başlık açmak gerekiyor. Sinema salonlarının yataklı oluşu ve sevgili koltukları konseptlerinin bulunması bu fanteziyi akıllara getiriyor.

AYNA FANTEZİSİ

Kişilerin kendini seks sırasında izleme arzusu bilinçaltının fantezi konusundaki en büyük yansımasıdır. Yatak odalarının büyük çoğunda aynaların bulunma nedeni bu olabilir mi? Ayna fantezisine ek olarak; kişilerin birbirinizi izlemesi de düşünmeye değer!