İlişkiyi güçlü tutmanın yolu birbirinizi iki haftada bir görmekten geçiyor

Psikiyatrist Scott Carroll'a göre birbirlerini sık sık gören çiftler, sorunlara neden olabilecek ve potansiyel olarak iyi bir ilişkiyi bozabilecek endişe oluşturabilir. Kendinizi duygusal bağ tarafından körleştirilen sağlıksız bir ilişkiye itiyor olabilirsiniz. Randevulara biraz zaman ayırmak, yeni başladığınız ilişkiyi daha net görmene yardımcı olur.
Uzun vadeli bir ilişki kurmak istiyorsanız, kişisel hayatınızı istediğiniz gibi yaşamak önemlidir. Bir ilişkideyken, bir başkasına çok fazla güvenmek yerine bireyselliğinizi ve özgürlüğünüzü korumalısınız. Bunu başarmak için, birbirinizden birkaç gün ayrı kalın, htiyaçlarınız hakkında net olun.
Birini daha iyi tanımak veya anında bir bağlantı oluşturmak için 7/24 bir ilişkiye girmek zorunda değilsiniz. Eğer sürmesi gerekiyorsa, gevşemek ve birlikte vaktinizin tadını çıkarmak ve hatırlamak en iyisidir. Yani bir çift olarak geçirdiğiniz en iyi günleri kaçırmanıza ve gelecek için endişelenmenize gerek yok. Psikolog Seth Meyers çiftlerin birbirlerine zaman tanımasınn potansiyel bir kalp krinizi önlediğinin altını çiziyor.
2014 yılında yapılan psikolojik araştırmalar, birbirini “yakın arkadaş” olarak tanımlayan çiftlerin “ruh eşi” olduklarını düşünenlere kıyasla daha iyi ilişkiler sürdürdüklerini gösteriyor. Özel biriyle tanıştığınızda, onları daha yavaş bir şekilde tanımayı deneyin. Seth Meyers'e göre yeni bir ilişkiyi korumanın en iyi yolu, dikkatli olmak ve birbirini çok sık görmemek. Örneğin, yeni bir potansiyel arkadaşınızla karşılaştığınızda, muhtemelen ilk tanışmanızdan sonra haftada birkaç kez bu arkadaşınızı görmek için acele etmiyorsunuzdur. Romantik bir ilişkiye başlama yönergeleri de böyle olmalı.
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