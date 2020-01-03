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  4. İlişkiyi güçlü tutmanın yolu birbirinizi iki haftada bir görmekten geçiyor

İlişkiyi güçlü tutmanın yolu birbirinizi iki haftada bir görmekten geçiyor

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AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bir sevgiliniz var her an birlikte mi olmak istiyorsunuz? Bu sevimli bir düşünce olabilir ama bilimin başka bir düşüncesi var. Uzmanlara göre ilişkiyi güçlü tutmanın yolu çiftlerin haftada iki kez görüşmesinde saklı. Partnerinizle daha iyi ve daha uzun süreli bir ilişki kurmanıza yardımcı olmak için romantizm programınız hakkında psikologların söylediklerini bir araya getirdik. İşte ilişkiyi güçlü tutmanın yolu.

İlişkiyi güçlü tutmanın yolu birbirinizi iki haftada bir görmekten geçiyor

Psikiyatrist Scott Carroll'a göre birbirlerini sık sık gören çiftler, sorunlara neden olabilecek ve potansiyel olarak iyi bir ilişkiyi bozabilecek endişe oluşturabilir. Kendinizi duygusal bağ tarafından körleştirilen sağlıksız bir ilişkiye itiyor olabilirsiniz. Randevulara biraz zaman ayırmak, yeni başladığınız ilişkiyi daha net görmene yardımcı olur.

Uzun vadeli bir ilişki kurmak istiyorsanız, kişisel hayatınızı istediğiniz gibi yaşamak önemlidir. Bir ilişkideyken, bir başkasına çok fazla güvenmek yerine bireyselliğinizi ve özgürlüğünüzü korumalısınız. Bunu başarmak için, birbirinizden birkaç gün ayrı kalın, htiyaçlarınız hakkında net olun.

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BİRBİRİNİZİ DAHA İYİ TANIMANIZ İÇİN ZAMAN VERİR

Birini daha iyi tanımak veya anında bir bağlantı oluşturmak için 7/24 bir ilişkiye girmek zorunda değilsiniz. Eğer sürmesi gerekiyorsa, gevşemek ve birlikte vaktinizin tadını çıkarmak ve hatırlamak en iyisidir. Yani bir çift olarak geçirdiğiniz en iyi günleri kaçırmanıza ve gelecek için endişelenmenize gerek yok. Psikolog Seth Meyers çiftlerin birbirlerine zaman tanımasınn potansiyel bir kalp krinizi önlediğinin altını çiziyor.

ARKADAŞLIK KURMANIZI SAĞLAR

2014 yılında yapılan psikolojik araştırmalar, birbirini “yakın arkadaş” olarak tanımlayan çiftlerin “ruh eşi” olduklarını düşünenlere kıyasla daha iyi ilişkiler sürdürdüklerini gösteriyor. Özel biriyle tanıştığınızda, onları daha yavaş bir şekilde tanımayı deneyin. Seth Meyers'e göre yeni bir ilişkiyi korumanın en iyi yolu, dikkatli olmak ve birbirini çok sık görmemek. Örneğin, yeni bir potansiyel arkadaşınızla karşılaştığınızda, muhtemelen ilk tanışmanızdan sonra haftada birkaç kez bu arkadaşınızı görmek için acele etmiyorsunuzdur. Romantik bir ilişkiye başlama yönergeleri de böyle olmalı.

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