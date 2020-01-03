İlişkiyi güçlü tutmanın yolu birbirinizi iki haftada bir görmekten geçiyor

Psikiyatrist Scott Carroll'a göre birbirlerini sık sık gören çiftler, sorunlara neden olabilecek ve potansiyel olarak iyi bir ilişkiyi bozabilecek endişe oluşturabilir. Kendinizi duygusal bağ tarafından körleştirilen sağlıksız bir ilişkiye itiyor olabilirsiniz. Randevulara biraz zaman ayırmak, yeni başladığınız ilişkiyi daha net görmene yardımcı olur.

Uzun vadeli bir ilişki kurmak istiyorsanız, kişisel hayatınızı istediğiniz gibi yaşamak önemlidir. Bir ilişkideyken, bir başkasına çok fazla güvenmek yerine bireyselliğinizi ve özgürlüğünüzü korumalısınız. Bunu başarmak için, birbirinizden birkaç gün ayrı kalın, htiyaçlarınız hakkında net olun.

BİRBİRİNİZİ DAHA İYİ TANIMANIZ İÇİN ZAMAN VERİR

Birini daha iyi tanımak veya anında bir bağlantı oluşturmak için 7/24 bir ilişkiye girmek zorunda değilsiniz. Eğer sürmesi gerekiyorsa, gevşemek ve birlikte vaktinizin tadını çıkarmak ve hatırlamak en iyisidir. Yani bir çift olarak geçirdiğiniz en iyi günleri kaçırmanıza ve gelecek için endişelenmenize gerek yok. Psikolog Seth Meyers çiftlerin birbirlerine zaman tanımasınn potansiyel bir kalp krinizi önlediğinin altını çiziyor.