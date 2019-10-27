"İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele" sergisi Brüksel'de açıldı

Milli Mücadele'nin 100. yılı dolayısıyla Samsun Valiliği 100. Yıl Koordinasyon Merkezince hazırlanan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele" karma sergisi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de açıldı.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Chausee De Haecht Schaerbeek 173’te açılan sergiye katılan Belçika Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Cumhuriyet Bayramı öncesi böyle bir sergiye katılmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Tarihi başarılarla dolu, dünyaya yön veren süreçlere imza atmış Türkiye'nin Milli Mücadele'nin 100. yılını coşkuyla anmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Gümrükçü, şunları kaydetti:

"19 Mayıs, sadece Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı değil, uzun yıllar karanlığa bürünmüş bir milletin üzerine güneşin doğuşudur. İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele sergisi, Cumhuriyet'in nasıl kurulduğunun ve bugünlere nasıl gelindiğinin görülmesi açısından önemli. Milli Mücadele sadece Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile değil, 7'den 70'e halkımızın tüm katmanlarının desteğiyle kazanılmıştır. Sergiye gelen vatandaşlarımız sadece ilk adım heyecanını değil, hiç sönmeyecek, yüzyıllar boyu devam edecek 100. yıl ruhu ve coşkusunu yaşayacaktır."