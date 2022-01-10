İlk alarmla uyanmak o kadar da zor değil! Sabah olunca tadı kaçanlar için uyku açma yöntemleri

Erkenden ve zinde bir şekilde güne başlamak, herkesin ilk tercihi olmasa da verimli bir günün ilk koşulu. Bunu keyifli hale getirmek de mümkün. İşte, uykunuzu açıp yataktan çıkmanıza ve yeni güne çok daha hazır başlamanıza yardımcı olacak birkaç tüyo...

ALARMI ERTELEMEYİN

Erken uyanmanız gerektiğinde peş peşe birkaç alarm kuruyor ve hepsini kapatıp yeniden uyuyorsanız bu, ciddi bir sorununuz var demek. Bu sorunun önüne geçebilmek için alabileceğiniz en basit önlem, alarmınızı ulaşamayacağınız bir yere koymak. Ulaşabileceğiniz yerlere ise o gün yapacaklarınızın bir listesini koymaya çalışın, uykuluyken hatırlamasanız da bu liste sayesinde yataktan çıkmak için sebepleriniz olacak.

GÜN IŞIĞINI KAÇIRMAYIN

Karanlık bir odada uyanmaya çalışmaktansa biraz gün ışığına maruz kalmak, sizi yeni bir sabaha daha çabuk ikna eder. Bunun için perdenizin yatağınızın başucuna bakan kısmında ufak bir aralık bırakabilirsiniz.

GÜNE ELMA İLE BAŞLAYIN

Elma yemenin uyku açmada kahveden daha etkili olduğunu biliyor musunuz? Meyvelerin içindeki doğal şeker, sizi her sabah daha enerjik hissettirir. Yine de sıcacık bir kahvenin yataktan çıkmak için harika bir sebep olduğunu yok sayamayız. Alarm sesiyle birlikte evi taptaze kahve kokuları sarsın istiyorsanız zaman ayarlı bir kahve makinesi edinebilirsiniz.

HAREKETE GEÇİN

Yatağın içindeyken çeşitli gerinme ve açılma hareketleri yaparak uyku mahmurluğundan kurtulabilirsiniz. Bu yöntemle beyniniz, günün başladığını daha hızlı kabullenecek.

SUYUN KALDIRMA KUVVETİNDEN YARARLANIN

Güne iki su bardağı su içerek başlamak, yatağınızdan bile çıkmadan sizi daha zinde hissettirebilir. Başucunuza koyduğunuz suyun içerisine dilerseniz birkaç damla limon damlatarak güne daha sağlıklı bir başlangıç yapabilirsiniz. Yataktan çıktıktan sonra ise bol suyla yüzünüzü yıkadığınızda uykuyu tamamen geride bırakabilirsiniz.



