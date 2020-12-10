İlk aldığınız güne dönüyor! Kuruyan rimeli çöpe atmayın

Rimel, makyaj severler için vazgeçilmez bir ürün. Açıldıktan bir süre sonra rimel fırçasıyla hava pompalandığı için kurumaya başlayan rimelinizi, bazı basit ürünlerle en az yenisi kadar iyi hale getirebilir ve gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Vereceğimiz basit yöntemleri gözden geçirin ve kuru rimelinizi düzeltmenin mükemmel yolunu bulun.

1. GÖZ DAMLASI İLE YEPYENİ RİMELLER

Kuruyan bir rimel için en iyi çözümün göz damlası olduğunu söyleyebiliriz. Su da aynı işlevi görmez mi diye sorarsanız cevabımız "hayır" olacaktır. Çünkü suda gözümüzle göremeyeceğimiz ve enfeksiyon yapabilecek mikroplar olabilir. Bu yüzden rimel tüpünüze birkaç damla göz damlası ekleyin, rimel fırçasını tüpün içinde hafifçe döndürün ve tüpü sallayın. Rimeliniz kullanıma hazır!

2. ALOE VERA RİMELİNİZİ DE YENİLİYOR

Aloe veranın mucizevi iyileştirici etkisini bilmeyen yoktur. Cildi çok rahatlatan bu doğal madde, pek çok cilt bakım ürününde kullanılıyor. Kuru rimeliniz için doğal bir ilaç istiyorsanız aloe vera jeli ilk tercihiniz olmalı. Pürüzsüz bir rimele sahip olmak için rimelinizin tüpüne az miktarda aloe vera jelini dökün ve sallayın.