İlk buluşmanın etkili geçmesi için yapılması gerekenler

Bir ilişkiyi başlatmak oldukça zor olabiliyor. İlk buluşmada kendini doğru bir şekilde ifade etmek ve karşı tarafa uygun şekilde davranmak gerekiyor. Doğru davranışlar karşı tarafın sizden daha çok etkilenmesini sağlıyor. Eğer ilk buluşmalarda, tanışmalarda heyecandan stres yapıyorsanız aşağıda yer alan yöntemler ile heyecanınızı azaltabilir, doğru hamleler yapabilirsiniz.
Özenle hazırlanmalı, temiz sade kıyafetler tercih etmelisiniz. Bakımlı olmalısınız. Sakın kendinizi rahat hissetmediğiniz kıyafetleri giymeyin yoksa gününüz zehir olabilir.
Buluşmaya mutlaka konuşup sözleştiğiniz zaman dilimi içinde gidin ve yeri önceden öğrenin. Hem güvenlik açısında hem de gideceğiniz yere göre giyinirsiniz bir absürtlük olmamış olur.
İlk buluşma çok üzün sürmemeli. Bu nedenle akşam yemeği yerine bir kafede bir şeyler içmek daha doğru olacaktır.
İlk defa buluşacağınız için güvenlik açısından akşam saatleri yerine gündüz saatlerini ve kalabalık yerleri tercih etmelisiniz. Sonuçta bu devirde kimin ne çıkacağı belli olmuyor.
Buluşmaya gitmeden önce içinizdeki heyecanı ve stresi atın. Gözünüzde çok büyütmeyin ve karşı tarafa asla heyecanlandığınızı belli etmeyin. Aksi takdirde ilk buluşmadan ipleri birazda olsa karşı tarafın eline vermiş olursunuz.
Buluşmaya gittikten sonra rahat, samimi ve içten olun. Havalı, bilmiş tavırlar sergilemeyin. Güler yüzlü olmak her zaman kazandırır.
Karşınızdaki kişiyi sorgulamaktan kaçının tam tersine anlamaya çalışın. Sorgularsanız karşınızdaki kişiyi ilk görüşmede sıkmış ve bunaltmış olursunuz. Bunu asla ama asla yapmayın.
Genel konulardan konuşun gergin ve kasvetli konuşmalar yapmaktan kaçının. Özellikle siyaset asla yapmayın.
İlk buluşmada mahrem konulardan sakın konuşmayın. Farklı bir algı ve düşünce yaratabilirsiniz.
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