İlk buluşmanın etkili geçmesi için yapılması gerekenler

Bir ilişkiyi başlatmak oldukça zor olabiliyor. İlk buluşmada kendini doğru bir şekilde ifade etmek ve karşı tarafa uygun şekilde davranmak gerekiyor. Doğru davranışlar karşı tarafın sizden daha çok etkilenmesini sağlıyor. Eğer ilk buluşmalarda, tanışmalarda heyecandan stres yapıyorsanız aşağıda yer alan yöntemler ile heyecanınızı azaltabilir, doğru hamleler yapabilirsiniz.

İLK BULUŞMADA YAPILMASI GEREKENLER

UYGUN KIYAFETLER GİYİN

Özenle hazırlanmalı, temiz sade kıyafetler tercih etmelisiniz. Bakımlı olmalısınız. Sakın kendinizi rahat hissetmediğiniz kıyafetleri giymeyin yoksa gününüz zehir olabilir.

GEÇ KALMAYIN

Buluşmaya mutlaka konuşup sözleştiğiniz zaman dilimi içinde gidin ve yeri önceden öğrenin. Hem güvenlik açısında hem de gideceğiniz yere göre giyinirsiniz bir absürtlük olmamış olur.

İLK BULUŞMAYI UZUN TUTMAYIN

İlk buluşma çok üzün sürmemeli. Bu nedenle akşam yemeği yerine bir kafede bir şeyler içmek daha doğru olacaktır.

GÜNDÜZ SAATLERİNİ TERCİH EDİN

İlk defa buluşacağınız için güvenlik açısından akşam saatleri yerine gündüz saatlerini ve kalabalık yerleri tercih etmelisiniz. Sonuçta bu devirde kimin ne çıkacağı belli olmuyor.

HEYECANLANDIĞINIZI BELLİ ETMEYİN

Buluşmaya gitmeden önce içinizdeki heyecanı ve stresi atın. Gözünüzde çok büyütmeyin ve karşı tarafa asla heyecanlandığınızı belli etmeyin. Aksi takdirde ilk buluşmadan ipleri birazda olsa karşı tarafın eline vermiş olursunuz.

GÜLER YÜZLÜ OLUN

Buluşmaya gittikten sonra rahat, samimi ve içten olun. Havalı, bilmiş tavırlar sergilemeyin. Güler yüzlü olmak her zaman kazandırır.

SORGULAMAKTAN KAÇININ

Karşınızdaki kişiyi sorgulamaktan kaçının tam tersine anlamaya çalışın. Sorgularsanız karşınızdaki kişiyi ilk görüşmede sıkmış ve bunaltmış olursunuz. Bunu asla ama asla yapmayın.

SIKICI KONUŞMALARDAN UZAK DURUN

Genel konulardan konuşun gergin ve kasvetli konuşmalar yapmaktan kaçının. Özellikle siyaset asla yapmayın.

ÖZEL KONULARA GİRMEYİN

İlk buluşmada mahrem konulardan sakın konuşmayın. Farklı bir algı ve düşünce yaratabilirsiniz.



