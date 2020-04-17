İlk çocuğunu doğurduktan 26 gün sonra ikizlerini dünyaya getirdi

Bangladeş’in Dakka şehrinde yaşayan anne Arifa Sultana, Jinekolog Dr. Sheila Poddar’ın belirttiğine göre ilk çocuğunu Şubat ayının sonlarında dünyaya getirdi. Annenin ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve normal doğumla bebeğini doğurduğu belirtildi. Doğumdan dört hafta sonra Arifa kendini iyi hissetmediğini söyleyerek tekrar hastaneye başvurdu.

KARIN AĞRISI ŞİKAYETİYLE GİTTİ

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadına yapılan ultrasonda Arifa’nın ikiz bebeklerine hamile olduğu ortaya çıktı. İlk hamileliğinde ultrason muayenesi olmadığı için, ikiz bebeklerin varlığı anlaşılmamıştı. Genç kadının yaşadığı oldukça nadir görülen bu durumun tıp dilindeki karşılığı uterus didelfis. Yani ilk doğan çocuk ve ikiz bebekler tamamen ayrı iki farklı rahim içinde gelişimlerini tamamladılar.

ÜÇ BEBEĞİN DE SAĞLIĞI YERİNDE

Hindistan Yeni Delhi’deki Max Hastanesi’nde görev yapan jinekolog doktor S.N. Basu iki rahim sahibi olmanın sık rastlanılan bir durum olmadığını söyledi. Genç kadının yaşadığı bu kompleks durumdan ötürü, ikiz bebekler sezaryenle alındı. Biri kız biri erkek olan ikizlerle birlikte, genç kadının iki oğlu ve bir kızı oldu. Arifa’nın doktoru ise anneyle üç bebeğinin de sağlıklı ve güvende olduğunu bildirdi.

Uterus didelfis oldukça nadir görülen, aynı anda iki farklı hamileliğin yaşanabildiği doğuştan gelen bir anomali. Görünme sıklığı ise milyonda bir. Dr. Basu, özellikle kırsal kesimlerde insanların yaşadıkları sağlık sorunlarını hemen fark edemediklerini zaman zaman hamile olduklarını bile sonradan fark edebildiğini belirtti.



