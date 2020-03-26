İlk defa göreceğiniz örgü panik modelleri! Herkes isteyecek

Sanal dünyanın akımına büyük ölçüde kapılıp giden gençlerin anneanne ve babaanne alışkanlıklarından biri olan örgüye olan merakları artmıştır. Evde zaman geçirmeye alışmaya çalışan gençler eline şiş ve ip alır hale geldiler. Örgünün stres atıcı bir özelliği olduğu büyükler tarafından her zaman söylenir. Öyle ki Türk kültürünün en önemli unsurlardan biri olan çeyizin en demirbaş öğeleri el emeği göz nuru yapılan örgülerdir. Annelerinizin çeyiz sandıklarını açtığınızda rengarenk ve birbirinden değişik modellerde örgüleri görmeniz işten bile olmaz. Hazır hepimiz evdeyken stresi, kaygıyı ve endişeyi azaltmak için örgü örmeye ne dersiniz? Korona virüsün ülkemizde etkisini göstermesiyle beraber zaruri haller dışında vatandaşlardan sokağa çıkmaması istenmiştir. Evde kalanlar ise kendilerini mutlu etmek için değişik aktivitelere yönelmiştir. Evde kalmasıyla beraber iç dünyalarını sorgulamaya başlayan kişilerin eski alışkanlıklara geri dönüş yaptığını da söylemek mümkündür. Eski alışkanlıklardan arasında ise ilk sırada; örgü örmek yer alıyor. Ev ayakkabılarının tahtını salladığı örgü patiklere şimdilerde rağbet artmaya başladı. Peki, patik nasıl örülür? İşte, 2020 patik modellerine dair merak edilen bütün detaylar…

2020 Yılında Trend Olan Patik Modelleri Patik örmek için; patik ipi, şiş ve tığ kullanabilirsiniz. Dilerseniz keçe bir tabanın üzerini de tamamlayarak ayakkabı şeklinde daha tok görünümde bir patik örebilirsiniz. Hatta 3 ya da 5 şiş kullanarak daha profesyonel bir tavır ile dikişsiz bir patik çıkarabilirsiniz. Yeni başlayanlar için daha kısa sürede tamamlayacakları dikişli patik modelleri de mevcuttur. Bu modelleri kısa sürede yapabilir ve yaz gelmeden rahat rahat giyebilirsiniz. Ayaklarınız patikler ile rahat edecek. Nohut Modeli Patik Örgünün arka yüzünden ters örgü ile başlanır ve örgünün ön yüzünden bakıldığında 1 sıra ters örgü oluşturulur. Bu sıranın ardından 1 iplik size bakacak şekilde 1 ilmek alınır. İplik şişten çıkarılmadan 1 kez üzerine dolanır. Tekrara aynı ilmeğe batarak çıkarılır. Böylece 1 ilmek 3 ilmek haline getirilir. Aynı sıra üzerinde bütün ilmeklere bu yöntem uygulanır. Ardından 3 ilmek haline getirilenler toplu olarak alınır ve kesilerek model tamamlanır. Pirinç Modeli Patik