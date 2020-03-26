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İlk defa göreceğiniz örgü panik modelleri! Herkes isteyecek

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hayatın hızlanmasıyla beraber hobilerde değişiklikler olmuştur. Eskiden anneanne ve babaannelerimizden gelen alışkanlıkların yerini teknolojik ürünlerle yapılan aktiviteler almaya başlamıştır. Özellikle gençler boş zamanlarında oyun konsolu, bilgisayar ve akıllı telefonlarıyla uğraşmayı tercih ederler.

İlk defa göreceğiniz örgü panik modelleri! Herkes isteyecek

Sanal dünyanın akımına büyük ölçüde kapılıp giden gençlerin anneanne ve babaanne alışkanlıklarından biri olan örgüye olan merakları artmıştır. Evde zaman geçirmeye alışmaya çalışan gençler eline şiş ve ip alır hale geldiler.

Örgünün stres atıcı bir özelliği olduğu büyükler tarafından her zaman söylenir. Öyle ki Türk kültürünün en önemli unsurlardan biri olan çeyizin en demirbaş öğeleri el emeği göz nuru yapılan örgülerdir. Annelerinizin çeyiz sandıklarını açtığınızda rengarenk ve birbirinden değişik modellerde örgüleri görmeniz işten bile olmaz. Hazır hepimiz evdeyken stresi, kaygıyı ve endişeyi azaltmak için örgü örmeye ne dersiniz?

Korona virüsün ülkemizde etkisini göstermesiyle beraber zaruri haller dışında vatandaşlardan sokağa çıkmaması istenmiştir. Evde kalanlar ise kendilerini mutlu etmek için değişik aktivitelere yönelmiştir.

Evde kalmasıyla beraber iç dünyalarını sorgulamaya başlayan kişilerin eski alışkanlıklara geri dönüş yaptığını da söylemek mümkündür. Eski alışkanlıklardan arasında ise ilk sırada; örgü örmek yer alıyor. Ev ayakkabılarının tahtını salladığı örgü patiklere şimdilerde rağbet artmaya başladı. Peki, patik nasıl örülür? İşte, 2020 patik modellerine dair merak edilen bütün detaylar…

2020 Yılında Trend Olan Patik Modelleri

Patik örmek için; patik ipi, şiş ve tığ kullanabilirsiniz. Dilerseniz keçe bir tabanın üzerini de tamamlayarak ayakkabı şeklinde daha tok görünümde bir patik örebilirsiniz. Hatta 3 ya da 5 şiş kullanarak daha profesyonel bir tavır ile dikişsiz bir patik çıkarabilirsiniz. Yeni başlayanlar için daha kısa sürede tamamlayacakları dikişli patik modelleri de mevcuttur. Bu modelleri kısa sürede yapabilir ve yaz gelmeden rahat rahat giyebilirsiniz. Ayaklarınız patikler ile rahat edecek.

Nohut Modeli Patik

Ekran Alıntısı

Örgünün arka yüzünden ters örgü ile başlanır ve örgünün ön yüzünden bakıldığında 1 sıra ters örgü oluşturulur. Bu sıranın ardından 1 iplik size bakacak şekilde 1 ilmek alınır. İplik şişten çıkarılmadan 1 kez üzerine dolanır. Tekrara aynı ilmeğe batarak çıkarılır. Böylece 1 ilmek 3 ilmek haline getirilir. Aynı sıra üzerinde bütün ilmeklere bu yöntem uygulanır. Ardından 3 ilmek haline getirilenler toplu olarak alınır ve kesilerek model tamamlanır.

Pirinç Modeli Patik

pirinc

Modele başlamak için; ipliğin yönü kendinize doğru bakmalıdır. İplik size doğru bakarken 1 ilmek ters alınır ve örülür. Ardından ipliğin yönü arkaya doğru çevrilir. Bu sefer 1 ilmek düz alınır ve örülür. Sonraki sıralarda ise ters olarak alınanlar düz, düz olarak alınanlar ters örgü yapılarak model tamamlanır.

Selanik Modeli Patik

selanik

Modele başlamak için iplik ön tarafta tutulur ve 1 ilmek örülür. Ardından yanındaki ilmek örülmeden şişe alınır ve üzerine 1 kez ip dolanır. 1 kez örmek 1 kez örmeden dolamak şeklinde sıra tamamlanır. İkinci sıraya geçildiğinde ise; bu sefer dolanan ilmekler örülür ve önceki sırada örülen (tek başına duran) ilmeklerin üzerine dolanır.

Yıldız Modeli Patik

yildiz

Model örgünün arka yüzeyinde kurulur. 3 ilmek toplanır ve ilmekler sol şişten çıkarılmadan 1 kez boşa dolanarak arttırılır. Sağ şiş tekrar aynı yere batarak ilmek alınır. Bu şekilde hem 3 ilmek kesilmiş hem de arttırılmış olur. Sol tarafta kalan ilmekler 1 kez ters örgü yapılır.


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