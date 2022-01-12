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  4. İlk defa ortaya çıktı! Covid-19 virüsünde çarpıcı 20 dakika detayı

İlk defa ortaya çıktı! Covid-19 virüsünde çarpıcı 20 dakika detayı

12.01.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de Covid-19'la ilgili yeni bir araştırmanın sonuçları yayımlandı. Araştırmada, Covid-19'un solunan havada hayatta kalarak ne kadar bulaşıcı olduğu ölçüldü. Bir ilk olduğu belirtilen çalışmanın sonucunda, havadaki virüs, 20 dakika içinde bulaşma yeteneğinin yüzde 90'ını kaybettiği ve bu kaybın çoğunun ilk beş dakika içinde gerçekleştiği açıklandı.

İlk defa ortaya çıktı! Covid-19 virüsünde çarpıcı 20 dakika detayı

İngiltere’de bulunan Bristol Üniversitesi Aerosol Araştırma Merkezi’nden bilim insanları, geliştirdikleri cihazla Covid-19 hastalığına sebep olan SARS-CoV-2 virüsünün havada ne kadar hayatta kaldığını ölçerek virüsün ilk 20 dakikada bulaşma yeteneğinin yüzde 90’ınını kaybettiğini açıkladı.

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Bilim insanları, virüsün ilk 5 dakikada bulaşma yeteneğinin yüzde 48 oranında gerçekleştiğini ve virüsten korunmanın en etkin yolunun koruyucu yüz maskesi olduğunu ifade etti.

FARKLI VARYANTLAR BENZERLİK TAŞIYOR

Bilim insanları, çalışmalarında havada bulunan mikro damlacıklardaki virüsün 5 saniye ile 20 dakika arasındaki aktivitesini ölçtüklerini ve virüsün havadaki ömrünün, farklı Covid varyantları için benzerlik taşıdığını ifade etti. Nem oranı yüksek havanın, virüsün hayatta kalmasını yükseltirken bir ortamda en uzaktaki kişiden ziyade en yakındaki kişiden virüs bulaşmasının daha yüksek bir oran olduğu belirtildi. Bilim insanları bilimsel çalışmanın henüz hakemli tıp dergisinde yayınlanmadığını ifade etti.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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