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İlk elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.10.2018 17:23 | Son Güncelleme

İstanbul'da bir fuarda ilk kez görücüye çıkan dış dizaynı, motoru, içi, her şeyi yerli olan elektrikli otomobil işlemler yapılırsa kısa sürede satışa sunulabilecek.

İlk elektrikli yerli otomobil görücüye çıktı!

Yerli otomobil üreticisi Dr. Gürsel Güzel, yaptıkları yerli otomobili ilk defa görücüye çıkardıklarını belirterek şunları söyledi: "İç tasarım, dış tasarım, mekanik tasarım bütün şasisi kaportası ve motoru yerli. Motor sürücü, elektronik donanımlar bütün kontrol üniteleri ve yazılımlar bize ait.

Motor gücü 150 kw, beygir gücü karşılığı 203 beygir. 5 yıl içinde 6.5 milyon dolarAR-GE harcaması oldu. 6 ay sonra bile seri üretime başlanabilir. Bu sertifikasyon ve prosedür işlerinden dolayı 2-3 yılı bulabilir"

Elektrikli yerli otomobil TM 480'in menzilinin 400 kilometre olduğu belirtildi. TM 480i, 100 kilometrede 10 liralık elektrik harcıyor. Fiyatı ise 200 bin lira olarak açıklandı. Şık ve dinamik bir tasarıma sahip olan otomobilin motorundan şasisine, ana tasarımından iç mekanına kadar her şeyi yerli üretim.

Ancak iş fiyatına geldiği zaman maalesef biraz yerlilikten çıkıyor diyebilirim. Açıkçası bu parayı verecek olan vatandaşın yerli ve elektrikli bir araca para akıtacağını düşünmüyorum.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
İlk elektrikli yerli otomobil teknoloji

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