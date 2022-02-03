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  4. 13 ay bu işi beklemişti, ilk iş gününde korkunç son! 23 yaşındaki Ceylan, kepçenin altında kaldı

13 ay bu işi beklemişti, ilk iş gününde korkunç son! 23 yaşındaki Ceylan, kepçenin altında kaldı

03.02.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahreden olay Hakkari'de meydana geldi. 23 yaşındaki Ceylan ilk iş gününde iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yaşamını yitiren çiçeği burnunda hemşire, otopsi işlemleri için ambulansla morga kaldırıldı. Hastane görevlileri olay yerine akın ederken, savcılık soruşturma başlattı. Öte yandan Ceylan'ın atama haberini Twitter hesabından duyurduğu, ''Sizce ben 90 puanla 13 ay bekledikten sonra Hakkari'ye atanmış mıyımdır" notunu düştüğü görüldü.

13 ay bu işi beklemişti, ilk iş gününde korkunç son! 23 yaşındaki Ceylan, kepçenin altında kaldı

Hakkari’de ilk iş günü acil tıp teknisyeni olarak görev yapacağı sağlık merkezine giderken kar temizliği yapan kepçenin altında kalan Ceylan Öner (23), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Berçelan Mahallesi’nde meydana geldi. Kısa süre önce Mardin'den ilk görev yeri olan kente gelen Ceylan Öner, ilk iş günü 112 acil tıp teknisyeni olarak görev yapacağı sağlık merkezine yaya olarak giderken, mahallede kar temizliği yapan belediyeye ait kepçenin altında kaldı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Öner’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

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KEPÇE OPERATÖRÜ GÖZALTINDA

Üzeri 112 yeleğiyle kapatılan Ceylan Öner’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı, kepçe operatörü ise gözaltına alındı.

Ceylan Öner'in cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından memleketine gönderileceği belirtildi.

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ATANMA HABERİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Öte yandan Ceylan'ın atama haberini Twitter hesabından duyurduğu öğrenildi. Ceylan'ın ''Sizce ben 90 puanla 13 ay bekledikten sonra Hakkari'ye atanmış mıyımdır" notunu düştüğü görüldü.

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(DHA-İHA)

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Hakkari
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